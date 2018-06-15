Mudança no pedágio: passo possível dentro da área de manobra

Engenheiros de trânsito ouvidos por este jornal consideram a iniciativa positiva. A, que sustenta que a mudança não acarretará mais fluidez no tráfego. A postura é curiosa, por partir da mesma administração que, ao receber críticas pela implantação da Linha Verde, afirmou que “as pessoas estão sendo precipitadas”. Durante o período de testes, fez uma série de ajustes – com a criação de nova linha de ônibus circular, mudança no tempo dos semáforos e inclusão da carona solidária – e pediu paciência aos capixabas. “Não é possível tirar nenhuma conclusão em tão pouco tempo”, disseram no primeiro mês. Eles deveriam se ouvir mais.