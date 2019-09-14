Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motorista invade a contramão, bate em carro parado e foge em Vitória
Beira Mar

Motorista invade a contramão, bate em carro parado e foge em Vitória

A batida aconteceu por volta das 05 da manhã deste sábado (14) na avenida Beira Mar e deixou peças espalhadas por todo o canteiro

Publicado em 

14 set 2019 às 08:28

Publicado em 14 de Setembro de 2019 às 08:28

Acidente na avenida Beira Mar envolvendo dois carros aconteceu na manhã deste sábado (14) Crédito: Internauta Gazeta Online
Um acidente envolvendo dois carros aconteceu na manhã deste sábado (14), na avenida Beira Mar, em Vitória, em frente a Receita Federal, por volta das 05 horas. O motorista do Peugeot seguia pela avenida, sentido o Centro de Vitória, quando perdeu o controle do veículo.
Ao chegar na altura da Receita Federal, o motorista invadiu a contramão e atingiu o automóvel que estava estacionado, o empurrando por cerca de cinco metros de distância do local em que estava parado.
Era por volta de 8 horas quando o dono do carro, um Honda, estacionado viu o acidente e acionou a Polícia Militar. O Honda se encontra com a parte lateral destruído e as rodas tortas. Peças dos dois veículos foram destruídos e ficaram espalhados no canteiro da avenida.
Acidente na avenida Beira Mar envolvendo dois carros aconteceu na manhã deste sábado (14) Crédito: Internauta Gazeta Online
Segundo testemunhas, o motorista do carro que provocou o acidente apresentava sinais de embriaguez ao sair de dentro do veículo. Por nota, a Polícia Militar informou que, esse motorista abandonou o veículo e fugiu do local após a colisão. "A constatação de uma possível embriaguez ficou prejudicada devido a esse motivo. O veículo não possui restrições de ordem criminal e nem administrativa no sistema Detranet", declarou.
Em fotos enviadas por internautas do Gazeta Online, é possível ver que o Peugeot, abandonado pelo motorista, ficou com a parte dianteira completamente destruída. 
VEJA AS FOTOS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé
Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados