Motorista invade a contramão, bate em carro parado e foge em Vitória

Umenvolvendo dois carros aconteceu na manhã deste sábado (14), na avenida Beira Mar, em, em frente a Receita Federal, por volta das 05 horas. O motorista do Peugeot seguia pela avenida, sentido o Centro de Vitória, quando perdeu o controle do veículo.

Ao chegar na altura da Receita Federal, o motorista invadiu a contramão e atingiu o automóvel que estava estacionado, o empurrando por cerca de cinco metros de distância do local em que estava parado.

Era por volta de 8 horas quando o dono do carro, um Honda, estacionado viu o acidente e acionou aO Honda se encontra com a parte lateral destruído e as rodas tortas. Peças dos dois veículos foram destruídos e ficaram espalhados no canteiro da avenida.

Segundo testemunhas, o motorista do carro que provocou o acidente apresentava sinais de embriaguez ao sair de dentro do veículo. Por nota, a Polícia Militar informou que, esse motorista abandonou o veículo e fugiu do local após a colisão. "A constatação de uma possível embriaguez ficou prejudicada devido a esse motivo. O veículo não possui restrições de ordem criminal e nem administrativa no sistema Detranet", declarou.