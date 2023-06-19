Saiba o que pode desvalorizar um veículo seminovo

Se você está pensando em trocar de carro ou precisa se capitalizar, vender o veículo pode ser uma alternativa para fazer dinheiro. E, quem está em busca de um seminovo, tem que ficar atento a alguns detalhes que fazem a diferença como a estrutura física do carro, a quilometragem e se as manutenções foram feitas nos prazos corretamente, por exemplo. Ou seja, pontos importantes devem ser considerados antes do negócio ser fechado para ambas as partes: quem quer vender e quem quer comprar.
“Ao contrário do carro zero quilômetro, o seminovo é único e não existe outro igual”. No início, essa afirmação do diretor de Divisão da Honda Shori, Giovanni Lamborghini, pode soar estranha. Entretanto, essa é a característica que mais importa na hora da venda, porque são as condições do veículo que irão precificá-lo e determinar a desvalorização.
Descaracterização na originalidade de fábrica, envolvimento em acidentes, revisões em dia, desgastes dos pneus… enfim, tudo isso pode influenciar na venda de um seminovo.
“Em um mercado tão competitivo, é muito importante ter segurança na compra. Hoje, várias lojas e concessionárias realizam perícias cautelares para analisar não apenas a estrutura do veículo, mas também a parte documental”, explica o diretor.
Um desses exemplos é a AutoInsp, que desenvolveu um sistema para emitir um “raio-x” do carro e avaliar a real situação do veículo. “A emoção de comprar um carro muitas vezes cega o consumidor para todos esses pontos abordados acima. Então, um time de engenheiros automotivos podem garantir uma compra segura e transparente”, detalha o sócio da AutoInsp e engenheiro de automóveis, Tiago de Bortoli.
Para evitar os desgastes e preservar o veículo em boas condições, o caminho é realizar as manutenções preventivas recomendadas no manual do fabricante. O gerente da Contauto Multimarcas, Marcio Parente, ainda revela que quando um veículo chega para revenda, ele passar por procedimentos de revisão e limpeza.
“Independentemente da quilometragem, o carro precisa ter todas as revisões em dia e um histórico atualizado. Isso é o que realmente valoriza um automóvel”, pontua.
Pensando em quem está querendo comprar ou vender um veículo seminovo, conversamos com os especialistas e separamos algumas dicas do que avaliar antes de fechar um negócio. Confira abaixo:
01
Estado geral do veículo
O primeiro contato com o veículo é sempre com o visual dele. Por isso, não deixe de verificar os amassados, pintura e funcionamento dos dispositivos internos do automóvel.
02
Histórico do veículo
Passada a inspeção visual, é hora de verificar o histórico de revisões do carro. Por meio dos registros, você pode conferir se as revisões foram feitas de forma adequada e garantir um bom funcionamento da parte mecânica.
03
De olho na quilometragem
Ainda relacionado com o histórico do veículo, é possível verificar se a quilometragem não foi alterada. O número exibido no painel precisa estar de acordo com os documentos de manutenção.
04
Faça uma avaliação
A personal car Aline Deolindo afirma que existem muitas variáveis na compra de um carro seminovo. “Antes de fechar negócio, é essencial realizar uma avaliação técnica com um profissional de confiança e não deixar a emoção falar mais alto nesses momentos. Faça a sua própria validação independentemente do local de compra”, finaliza.