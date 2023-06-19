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Hora de vender

Saiba o que pode desvalorizar um veículo seminovo

Seja para comprar, seja para vender, um veículo seminovo requer muitos cuidados. Por isso, conversamos com especialistas para entender o que pode desvalorizar um automóvel e o que ficar de olho antes de fechar negócio
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

19 jun 2023 às 14:50

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 14:50

Descaracterização na originalidade de fábrica, envolvimento em acidentes, revisões em dia, ou não, desgastes dos pneus… enfim, tudo isso pode influenciar na venda de um seminovo
Descaracterização na originalidade de fábrica, envolvimento em acidentes, revisões em dia, ou não, desgastes dos pneus… enfim, tudo isso pode influenciar na venda de um seminovo Crédito: Shutterstock
Se você está pensando em trocar de carro ou precisa se capitalizar, vender o veículo pode ser uma alternativa para fazer dinheiro. E, quem está em busca de um seminovo, tem que ficar atento a alguns detalhes que fazem a diferença como a estrutura física do carro, a quilometragem e se as manutenções foram feitas nos prazos corretamente, por exemplo. Ou seja, pontos importantes devem ser considerados antes do negócio ser fechado para ambas as partes: quem quer vender e quem quer comprar.
“Ao contrário do carro zero quilômetro, o seminovo é único e não existe outro igual”. No início, essa afirmação do diretor de Divisão da Honda Shori, Giovanni Lamborghini, pode soar estranha. Entretanto, essa é a característica que mais importa na hora da venda, porque são as condições do veículo que irão precificá-lo e determinar a desvalorização.
Descaracterização na originalidade de fábrica, envolvimento em acidentes, revisões em dia, desgastes dos pneus… enfim, tudo isso pode influenciar na venda de um seminovo. 
“Em um mercado tão competitivo, é muito importante ter segurança na compra. Hoje, várias lojas e concessionárias realizam perícias cautelares para analisar não apenas a estrutura do veículo, mas também a parte documental”, explica o diretor.
Um desses exemplos é a AutoInsp, que desenvolveu um sistema para emitir um “raio-x” do carro e avaliar a real situação do veículo. “A emoção de comprar um carro muitas vezes cega o consumidor para todos esses pontos abordados acima. Então, um time de engenheiros automotivos podem garantir uma compra segura e transparente”, detalha o sócio da AutoInsp e engenheiro de automóveis, Tiago de Bortoli.
Para evitar os desgastes e preservar o veículo em boas condições, o caminho é realizar as manutenções preventivas recomendadas no manual do fabricante. O gerente da Contauto Multimarcas, Marcio Parente, ainda revela que quando um veículo chega para revenda, ele passar por procedimentos de revisão e limpeza.
“Independentemente da quilometragem, o carro precisa ter todas as revisões em dia e um histórico atualizado. Isso é o que realmente valoriza um automóvel”, pontua.
Pensando em quem está querendo comprar ou vender um veículo seminovo, conversamos com os especialistas e separamos algumas dicas do que avaliar antes de fechar um negócio. Confira abaixo:

01

Estado geral do veículo

O primeiro contato com o veículo é sempre com o visual dele. Por isso, não deixe de verificar os amassados, pintura e funcionamento dos dispositivos internos do automóvel.

02

Histórico do veículo

Passada a inspeção visual, é hora de verificar o histórico de revisões do carro. Por meio dos registros, você pode conferir se as revisões foram feitas de forma adequada e garantir um bom funcionamento da parte mecânica.

03

De olho na quilometragem

Ainda relacionado com o histórico do veículo, é possível verificar se a quilometragem não foi alterada. O número exibido no painel precisa estar de acordo com os documentos de manutenção.

04

Faça uma avaliação

A personal car Aline Deolindo afirma que existem muitas variáveis na compra de um carro seminovo. “Antes de fechar negócio, é essencial realizar uma avaliação técnica com um profissional de confiança e não deixar a emoção falar mais alto nesses momentos. Faça a sua própria validação independentemente do local de compra”, finaliza.

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