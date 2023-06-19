Saiba o que pode desvalorizar um veículo seminovo

Descaracterização na originalidade de fábrica, envolvimento em acidentes, revisões em dia, ou não, desgastes dos pneus… enfim, tudo isso pode influenciar na venda de um seminovo Crédito: Shutterstock

Se você está pensando em trocar de carro ou precisa se capitalizar, vender o veículo pode ser uma alternativa para fazer dinheiro. E, quem está em busca de um seminovo, tem que ficar atento a alguns detalhes que fazem a diferença como a estrutura física do carro, a quilometragem e se as manutenções foram feitas nos prazos corretamente, por exemplo. Ou seja, pontos importantes devem ser considerados antes do negócio ser fechado para ambas as partes: quem quer vender e quem quer comprar.

“Ao contrário do carro zero quilômetro, o seminovo é único e não existe outro igual”. No início, essa afirmação do diretor de Divisão da Honda Shori, Giovanni Lamborghini, pode soar estranha. Entretanto, essa é a característica que mais importa na hora da venda, porque são as condições do veículo que irão precificá-lo e determinar a desvalorização.

Descaracterização na originalidade de fábrica, envolvimento em acidentes, revisões em dia, desgastes dos pneus… enfim, tudo isso pode influenciar na venda de um seminovo.

“Em um mercado tão competitivo, é muito importante ter segurança na compra. Hoje, várias lojas e concessionárias realizam perícias cautelares para analisar não apenas a estrutura do veículo, mas também a parte documental”, explica o diretor.

Um desses exemplos é a AutoInsp, que desenvolveu um sistema para emitir um “raio-x” do carro e avaliar a real situação do veículo. “A emoção de comprar um carro muitas vezes cega o consumidor para todos esses pontos abordados acima. Então, um time de engenheiros automotivos podem garantir uma compra segura e transparente”, detalha o sócio da AutoInsp e engenheiro de automóveis, Tiago de Bortoli.

Para evitar os desgastes e preservar o veículo em boas condições, o caminho é realizar as manutenções preventivas recomendadas no manual do fabricante. O gerente da Contauto Multimarcas, Marcio Parente, ainda revela que quando um veículo chega para revenda, ele passar por procedimentos de revisão e limpeza.

“Independentemente da quilometragem, o carro precisa ter todas as revisões em dia e um histórico atualizado. Isso é o que realmente valoriza um automóvel”, pontua.

Pensando em quem está querendo comprar ou vender um veículo seminovo, conversamos com os especialistas e separamos algumas dicas do que avaliar antes de fechar um negócio. Confira abaixo: