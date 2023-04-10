Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Paradas em fábricas reduzem produção de carros a números pré-pandemia
Desafio para o setor

Paradas em fábricas reduzem produção de carros a números pré-pandemia

Mesmo com leve aumento nas unidades produzidas em relação ao mês passado, o primeiro trimestre de 2023 repetiu a baixa na qual o mercado se encontra desde antes da crise dos semicondutores, agravada em 2022

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 13:52

Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

10 abr 2023 às 13:52
Por conta da baixa demanda de veículos, os estoques das fábricas e das concessionárias continuam cheios
Por conta da baixa demanda de veículos, os estoques das fábricas e das concessionárias continuam cheios Crédito: Shutterstock
Embora tenha ocorrido uma melhora nos números em março, a produção acumulada no primeiro trimestre ainda está, em média, 50 mil unidades abaixo dos níveis pré-pandemia, o que anda preocupando o mercado, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Esse foi um dos dados sobre o desempenho do segmento automotivo nos três primeiros meses de 2023 que foram divulgados em coletiva de imprensa que aconteceu nesta segunda-feira (10).
Esse fenômeno foi atribuído à paralisação das fábricas de automóveis no país, visto que, de janeiro a março, foram produzidos 538 mil automóveis, somente 8% a mais do que no início do ano passado, quando a crise dos semicondutores estava no auge. Para o mês de abril, novas paralisações já foram anunciadas. 
Segundo o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, o baixo volume de produção de veículos é uma discussão que está preocupando o ramo. “Essa questão é relevante para todos nós, porque traduz em investimentos, empregos e riquezas para o país”, observa.
Em relação aos veículos pesados, houve redução de cerca de 30% no volume de produção.
"Nesses três primeiros meses, tivemos oito paralisações de fábrica e dois cancelamentos de turno, algo semelhante às paradas verificadas no início de 2022. A diferença é que prevemos um efeito pior do que uma simples parada desse setor e isso pode trazer desafios para o nosso mercado nos próximos meses do ano."
Márcio de Lima Leite - Presidente da Anfavea
O carro verde de entrada – que emite quantidades menores de poluentes – e medidas para reaquecimento do setor também foram considerados por Leite as questões mais urgentes e desafiadoras do mercado automotivo brasileiro até dezembro de 2023.
A entidade ainda abordou outros assuntos considerados como pautas prioritárias, como a necessidades de melhoria das condições de crédito e de financiamento; maior infraestrutura para eletrificação e novas tecnologias; renovação da frota de leves (carros de passeio); reindustrialização da cadeia; convergência regulatória e financiamento na exportação; e encarecimento do custo de produção e esfriamento da demanda de veículos pesados.

Volumes preocupantes

No que diz respeito às vendas acumuladas de automóveis no trimestre, houve uma aumento leve, com 472 mil unidades. O crescimento de 16,3% sobre o mesmo período do ano passado poderia indicar sinais de recuperação, mas, na verdade, Leite complementou que a base de 2022 foi muito baixa, já que faltavam carros nas concessionárias.
Em relação aos volumes de antes da pandemia, a defasagem é superior a 20%. “A fotografia do momento seria pior se não fossem as boas vendas para locadoras em março, 28% do total. Essas empresas ainda têm uma considerável demanda reprimida, mas isso não vai sustentar os volumes por tanto tempo caso não haja uma reação mais forte no varejo, o que depende de melhorias nas condições de financiamento, entre outras medidas para reaquecer o mercado”, afirma Leite.

Importados têm alta, mas produção nacional cai

Ainda de acordo com a Anfavea, a participação das importações no total de vendas atingiu 13,8% no primeiro trimestre do ano de 2023. Já as exportações em março tiveram aumento leve de 3,9% em relação ao mesmo período no ano passado, bem como mantiveram a média diária de 1.900 unidades de fevereiro, o que indicou o cumprimento de contratos com os principais destinos, mas sem grande crescimento de volumes.
Na semana passada, em nota, a Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa) informou que as 11 marcas filiadas à associação anunciaram o licenciamento de 11.145 unidades, das quais 7.625 importadas e 3.520 veículos de produção nacional. Isso significou que, no primeiro trimestre do ano, houve queda nas vendas de 21,9% comparado ao mesmo período de 2022, quando foram comercializadas 14.271 unidades.
Na importação, as 7.625 unidades vendidas significaram alta de 95,3% contra as 3.905 unidades do primeiro trimestre de 2022.
Na produção nacional, por outro lado, com 3.520 unidades, registrou queda de vendas de 66% frente às 10.366 unidades dos três primeiros meses do ano passado.
Ainda no levantamento da Abeifa, considerando o desempenho de vendas do mês de março, veículos importados – com licenciamento de 3.149 unidades – absorveram alta de 50% comparado a fevereiro do ano passado e de 116,9% em relação ao mês de março de 2022.

Veja Também

Emplacamentos de veículos no ES crescem 27% no 1º trimestre

0km mais caro: entenda por que o Brasil não vende mais carros populares

Primeiro bimestre de 2023 segue com alta na produção e na venda de automóveis no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carros indústria Mercado Automotivo Anfavea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados