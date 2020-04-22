Honda HR-V lança novidades para voltar ao topo dos SUVs

HR-V é opção para quem procura um carro familiar confortável Crédito: LUIZ KREITLON/AUTOMOTRIX

Depois de ser apresentado mundialmente em 2014, o Honda HR-V chegou ao Brasil em março de 2015 – está completando cinco anos no mercado brasileiro. Logo conquistou a liderança entre os utilitários esportivos, só perdida em 2017 para o Jeep Compass.

Em 2019, o HR-V se posicionou atrás dos Jeep Renegade e Compass, do Hyundai Creta e do Nissan Kicks – no ano, emplacou 28% a menos que o líder do segmento, o Renegade. Para tentar reconquistar posições no ranking dos SUVs, a linha 2020 do HR-V trouxe como principal novidade a volta da versão Touring, com preço inicial de R$ 139.900.

É sob o capô do HR-V Touring que está a razão de existir da versão: o motor 1.5 turbo a gasolina, também adotado na configuração homônima do sedã Civic. Utiliza turbo de baixa inércia, injeção direta, variação de tempo de abertura das válvulas de admissão e escape (Dual VTC), gerando 173 cavalos a 5.500 rpm, com o torque de 22,4 kgfm de 1.700 rpm a 5.500 rpm. É acoplado à transmissão continuamente variável (CVT) com 7 marchas simuladas e com função “kick down” - reduz rapidamente a relação de marcha para retomada mais eficiente.

Em termos estilísticos, poucas mudanças desde o lançamento. Ostenta larga barra cromada que se estende até os faróis alongados, além de teto solar panorâmico, antena em formato de barbatana de tubarão, exclusiva da Touring, e rodas de liga leve aro 17 polegadas.

Design externo não ganha grandes alterações Crédito: LUIZ KREITLON/AUTOMOTRIX

A atual topo de linha incorporou “luxos” e equipamentos inéditos para a linha HR-V: o acionamento do motor por botão de partida e o Smart Entry, que abre o carro sem o uso da chave, por aproximação. De acordo com a cor externa, o interior da Touring tem acabamento em cinza claro ou em preto para os bancos – revestidos em material sintético simular a couro - laterais de porta, console central e painel.

Por dentro, acabamento em cinza claro ou preto Crédito: LUIZ KREITLON/AUTOMOTRIX

Em termos de aproveitamento de espaço, a grande atração do HR-V vem de série em todas as versões é o versátil sistema de rebatimento de bancos Magic Seat, apresentado no Brasil no Honda Fit.

Brilho sob o capô

O poderoso motor 1.5 turbo a gasolina é a grande atração do modelo. Logo que começa a acelerar, a exuberância e a elasticidade do “powertrain” se tornam evidentes, e as retomadas são empolgantes.

O robusto torque máximo de 22,4 kgfm está disponível de 1.700 a 5.500 giros. Quando é acionado o modo Sport, a rotação fica mil rpm acima nas trocas de marchas e deixa o motor mais “cheio” e capaz de respostas mais imediatas.

O HR-V Touring também se destaca pela suspensão firme. Molas e amortecedores têm mais carga e a barra estabilizadora tem corpo com maior diâmetro, possibilitando menor rolagem da carroceria nas alterações bruscas de direção, sem comprometer o conforto.