Morro da Piedade: uma rotina impiedosa

Há pouco mais de dois meses, o Morro da Piedade, em Vitória, estava de luto pelos irmãos Damião e Ruan, jovens que tiveram suas vidas brutalmente ceifadas a poucos metros de casa. Também estava de luto pela justiça. Esta anda desaparecida há tanto tempo do bairro que se presume morta, como denunciamos neste mesmo espaço. Até hoje ela não deu o ar da graça, apesar dos clamores.

Ainda sofrendo pelos assassinatos não solucionados e convivendo com a rotina impiedosa imposta pelo tráfico, a Piedade voltou a ser alvejada pelo descalabro da violência urbana e da indigência de direitos. Na noite da última segunda-feira, um bando de cerca de 20 criminosos armados e encapuzados disparou dezenas de tiros a esmo, com o único propósito de promover o terror. E conseguiu. A nova tragédia tem nome e sobrenome: Lucas Teixeira Verli.

O jovem, de apenas 19 anos, foi atingido por mais de 15 disparos, enquanto jantava na varanda de sua casa. À luz do dia seguinte, foi possível ver o rastro deixado pela gangue. O tiroteio deixou marcas nas paredes das casas e no espírito de quem sobrevive ali. “Aqui era comunidade de alegria, samba e muitos jovens reunidos. Hoje não saímos de casa”, desabafou uma moradora.