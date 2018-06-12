Morro da Piedade e as missões do bom jornalismo

Polícia Militar sobe o Morro da Piedade, em Vitória, em operação e patrulhamento da região. A Polícia Civil também está ajudando no serviço Crédito: Bernardo Coutinho

Em sua cobertura sobre o terror no Morro da Piedade, os veículos da Rede Gazeta esforçaram-se em dar uma visão ampla do problema. Questionamos autoridades, ouvimos relatos de moradores, resgatamos o histórico de violência no bairro e conversamos com especialistas em segurança pública.

“A vida e a morte do braço direito do ‘dono do morro’”, em que os repórteres Eduardo Dias e Laila Magesk contam a trajetória de Walace de Jesus Santana, 26 anos, do passado com familiares assassinados até sua execução na madrugada de sábado (9). No entanto, uma matéria chamou a atenção de alguns leitores pelos motivos errados:, em que os repórteres Eduardo Dias e Laila Magesk contam a trajetória de Walace de Jesus Santana, 26 anos, do passado com familiares assassinados até sua execução na madrugada de sábado (9).

Nas redes, internautas acusaram a reportagem de “exaltar a marginalidade”, de “glamourizar bandidos”. Não é o caso, não se trata de justificar o crime nem de homenagear criminosos. Conhecer a trajetória de Walace ajuda a entender a história da Piedade e o drama da violência urbana em geral.