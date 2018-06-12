Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Morro da Piedade e as missões do bom jornalismo
Da Redação

Morro da Piedade e as missões do bom jornalismo

Entender as causas e as consequências da violência, incluindo questões sociais, está no DNA do bom jornalismo

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 15:01

Públicado em 

12 jun 2018 às 15:01

Colunista

Polícia Militar sobe o Morro da Piedade, em Vitória, em operação e patrulhamento da região. A Polícia Civil também está ajudando no serviço Crédito: Bernardo Coutinho
Em sua cobertura sobre o terror no Morro da Piedade, os veículos da Rede Gazeta esforçaram-se em dar uma visão ampla do problema. Questionamos autoridades, ouvimos relatos de moradores, resgatamos o histórico de violência no bairro e conversamos com especialistas em segurança pública.
> TERROR NA PIEDADE: A cobertura completa
No entanto, uma matéria chamou a atenção de alguns leitores pelos motivos errados: “A vida e a morte do braço direito do ‘dono do morro’”, em que os repórteres Eduardo Dias e Laila Magesk contam a trajetória de Walace de Jesus Santana, 26 anos, do passado com familiares assassinados até sua execução na madrugada de sábado (9).
Nas redes, internautas acusaram a reportagem de “exaltar a marginalidade”, de “glamourizar bandidos”. Não é o caso, não se trata de justificar o crime nem de homenagear criminosos. Conhecer a trajetória de Walace ajuda a entender a história da Piedade e o drama da violência urbana em geral.
Entender as causas e as consequências da violência, incluindo questões sociais, cobrar medidas das autoridades, investigar as raízes das nossas tragédias e buscar soluções, além de cobrar ação imediata da polícia, está no DNA do bom jornalismo, aquele realmente comprometido com a democracia e o desenvolvimento social e econômico. Esse é o papel da imprensa.

Tópicos Relacionados

jornalismo opinião Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Leves, criativos e sustentáveis: conheça os vinhos preferidos da Geração Z
Imagem de destaque
Descubra como a gestão profissional eleva o lucro de clínicas médicas e odontológicas
Imagem de destaque
Seu ambiente de trabalho está alinhado ao Feng Shui para gerar resultados?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados