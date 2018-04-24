Moradora entra com recurso para voltar a suspender a Linha Verde

Licia Rezende Narciso, a moradora de Jardim Camburi que conseguiu por alguns dias, no mês passado, a suspensão da Linha Verde, entrou no Tribunal de Justiça com um recurso pedindo que a faixa exclusiva de ônibus na Avenida Dante Michelini seja suspensa outra vez.
A Linha Verde foi liberada para funcionar no dia 28 de março por decisão do desembargador substituto Délio José Rocha Sobrinho, da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça.
O advogado de Licia Narciso, Amarildo Batista dos Santos, argumenta no recurso encaminhado à 2ª Câmara Cível que o município não conseguiu comprovar as audiências públicas que alegou ter realizado antes de implantar a linha exclusiva: "A Prefeitura de Vitória colocou no recurso declarações de líderes comunitários comissionados e fakes de Facebook", diz o advogado. "Além disso, os debates sobre a política de mobilidade em Vitória ocorreram em 2007/2008, em formato de reuniões com lideranças e especialistas, sem participação popular", complementa.
A faixa é exclusiva para ônibus, vans, táxis, transporte por aplicativos e, depois que retornou, veículos de passeio com três ou mais passageiros (carona solidária), além de carros de transporte público para pessoas com deficiência.
A Linha Verde funciona, das 6h às 20h, de segunda a sexta. Aos sábados, das 6h às 14h. Hoje está previsa a extensão da faixa exclusiva até o Hortomercado na Enseada do Suá, ainda em fase experimental.