Discute-se, presentemente, qual a melhor moqueca produzida no Brasil. Se a capixaba, cozida com o tradicional óleo comestível (soja, milho, girassol etc.), ou a baiana, com a utilização do óleo extraído do coco do dendê.

Vou tirar dessa relação as moquecas feitas pela Maria, minha adorável empregada, as dos restaurantes em São Pedro, Vitória, e as do Gaeta e Boquerão, de Guarapari. Nunca comi moqueca melhor, em lugar nenhum do mundo, do que as desses restaurantes.

Para almoçar uma moqueca baiana, feita com óleo do dendê, é preciso ter costume com aquele tipo de óleo, caso contrário, pode ter uma bruta infecção intestinal, porque o dendê é muito forte e tem um cheiro meio agressivo. Como diz Cacau Monjardim: “moqueca só capixaba”.

Quando vou à Espanha, ao sair de Alicante, de carro, passo por Almería em direção a Granada. Em Almería, à margem da rodovia, tem uma lanchonete que ostenta um grande letreiro: “O melhor pastel do mundo”. Reclamo com o dono da pastelaria que falta ali o caldo de cana, mas ele acha difícil levar a cana das Ilhas Canárias e não poder usá-las imediatamente.

Temos que empurrar o “melhor pastel do mundo” com um suco ou até mesmo café. Não vou discutir com o proprietário que o pastel dele não tem nada de melhor do mundo. No Espírito Santo, não passo por Ibiraçu sem parar e comer um pastel com caldo de cana na Lanchonete Califórnia. É tradicional. Já comi muito pastel bom. Aqui mesmo em Vitória, nas redondezas da Praça Costa Pereira, há excelentes lanchonetes que servem caldo de cana e pastéis, mas iguais aos da Lanchonete Califórnia não há! Para mim, os melhores do mundo, como as moquecas.