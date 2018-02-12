Discute-se, presentemente, qual a melhor moqueca produzida no Brasil. Se a capixaba, cozida com o tradicional óleo comestível (soja, milho, girassol etc.), ou a baiana, com a utilização do óleo extraído do coco do dendê.
Vou tirar dessa relação as moquecas feitas pela Maria, minha adorável empregada, as dos restaurantes em São Pedro, Vitória, e as do Gaeta e Boquerão, de Guarapari. Nunca comi moqueca melhor, em lugar nenhum do mundo, do que as desses restaurantes.
Para almoçar uma moqueca baiana, feita com óleo do dendê, é preciso ter costume com aquele tipo de óleo, caso contrário, pode ter uma bruta infecção intestinal, porque o dendê é muito forte e tem um cheiro meio agressivo. Como diz Cacau Monjardim: “moqueca só capixaba”.
Quando vou à Espanha, ao sair de Alicante, de carro, passo por Almería em direção a Granada. Em Almería, à margem da rodovia, tem uma lanchonete que ostenta um grande letreiro: “O melhor pastel do mundo”. Reclamo com o dono da pastelaria que falta ali o caldo de cana, mas ele acha difícil levar a cana das Ilhas Canárias e não poder usá-las imediatamente.
Temos que empurrar o “melhor pastel do mundo” com um suco ou até mesmo café. Não vou discutir com o proprietário que o pastel dele não tem nada de melhor do mundo. No Espírito Santo, não passo por Ibiraçu sem parar e comer um pastel com caldo de cana na Lanchonete Califórnia. É tradicional. Já comi muito pastel bom. Aqui mesmo em Vitória, nas redondezas da Praça Costa Pereira, há excelentes lanchonetes que servem caldo de cana e pastéis, mas iguais aos da Lanchonete Califórnia não há! Para mim, os melhores do mundo, como as moquecas.
Desde que saí de são Mateus, menino, de calças curtas, minha mãe preparava moqueca de judeu (pequeno peixe escuro dos mangues mateenses). Recentemente, contei ao meu velho amigo Motta (Antonio de Pádua) sobre a saudade da moqueca de judeu que minha mãe fazia. Motta arranjou os judeus e, num belo dia, telefonou: “O judeu está no freezer. Falta você marcar o dia para comer a moqueca. É só marcar a data”. Dias depois, telefonei: “Estou indo”. E realmente comi a moqueca dos meus sonhos infantis. Aqui para nós, também tenho almoçado muitas feijoadas boas por aí, mas a melhor do mundo é a da Maria.