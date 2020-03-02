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Pedro Permuy

Modelo capixaba faz sucesso em desfile da Dior, em Paris

Mariana Barcelos já emprestou sua beleza, também, à Chanel, Calvin Klein e Hermès

Publicado em 02 de Março de 2020 às 07:00

Públicado em 

02 mar 2020 às 07:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A modelo capixaba Mariana Barcelos em desfile para a Dior, em Paris, na França Crédito: Dior/Divulgação
Mariana Barcelos tem só 17 anos, mas já está causando o maior rebuliço nas semanas de moda mais importantes do mundo. Na última semana, a top model capixaba estrelou na passarela da Dior, em Paris, se consagrando como nova promessa de "new face" internacional. O evento aconteceu no Jardin des Tuileries, o primeiro jardim público da capital da França. 
A jovem é treinada desde seus 12 anos pelo agente e empresário Moisés Nascimento e, atualmente, é agenciada pela Ford Models Vitória. Aos 16, começou a desfilar profissionalmente e entre os estilistas brasileiros o papo é de que ela também tem sido bastante requisitada.
  Crédito: Dior/Divulgação
Em seu perfil do Instagram, a capixaba postou uma foto direto da passarela da grife francesa e legendou: “Obrigado a todos, foi lindo. Amando ser parte desse show maravilhoso”.
A coluna apurou que além deste (grande!) trabalho que agrega valor ao currículo, Mariana já emprestou sua beleza para a Chanel, Hermès, Lanvin, Miu Miu, Moschino Ralph & Russo e Calvin Klein.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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