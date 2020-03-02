Modelo capixaba faz sucesso em desfile da Dior, em Paris

Mariana Barcelos tem só 17 anos, mas já está causando o maior rebuliço nas semanas de moda
mais importantes do mundo. Na última semana, a top model capixaba estrelou na passarela da Dior
, em Paris
, se consagrando como nova promessa de "new face" internacional. O evento aconteceu no Jardin des Tuileries, o primeiro jardim público da capital da França.
A jovem é treinada desde seus 12 anos pelo agente e empresário Moisés Nascimento e, atualmente, é agenciada pela Ford Models Vitória. Aos 16, começou a desfilar profissionalmente e entre os estilistas brasileiros o papo é de que ela também tem sido bastante requisitada.
Em seu perfil do Instagram, a capixaba postou uma foto direto da passarela da grife francesa e legendou: “Obrigado a todos, foi lindo. Amando ser parte desse show maravilhoso”.
A coluna apurou que além deste (grande!) trabalho que agrega valor ao currículo, Mariana já emprestou sua beleza para a Chanel, Hermès, Lanvin, Miu Miu, Moschino Ralph & Russo e Calvin Klein.