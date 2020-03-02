Modelo capixaba faz sucesso em desfile da Dior, em Paris

A modelo capixaba Mariana Barcelos em desfile para a Dior, em Paris, na França Crédito: Dior/Divulgação

Mariana Barcelos tem só 17 anos, mas já está causando o maior rebuliço nas semanas de moda mais importantes do mundo. Na última semana, a top model capixaba estrelou na passarela da Dior , em Paris , se consagrando como nova promessa de "new face" internacional. O evento aconteceu no Jardin des Tuileries, o primeiro jardim público da capital da França.

A jovem é treinada desde seus 12 anos pelo agente e empresário Moisés Nascimento e, atualmente, é agenciada pela Ford Models Vitória. Aos 16, começou a desfilar profissionalmente e entre os estilistas brasileiros o papo é de que ela também tem sido bastante requisitada.

Crédito: Dior/Divulgação

Em seu perfil do Instagram, a capixaba postou uma foto direto da passarela da grife francesa e legendou: “Obrigado a todos, foi lindo. Amando ser parte desse show maravilhoso”.