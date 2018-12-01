Melhora da economia e mais crédito

Prédio do BNDES, no Centro do Rio Crédito: Mônica Imbuzeiro

Enquanto o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) tem dado declarações levantando dúvidas sobre as operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), especialistas da área e quem atua na instituição têm uma visão bem diferente de como as coisas funcionam por lá.

Se para os críticos há o receio de que se repitam financiamentos suspeitos a grandes grupos, como na era PT, e negociações em segredo, o que justificaria abrir a “caixa-preta” do banco – conforme afirmou Bolsonaro em seu Twitter em 8 de novembro –, para os que acompanham os processos que vêm sendo adotados nos últimos anos, as acusações de pouca transparência e de falta de controle são, no mínimo, desproporcionais, uma vez que desde 2015 o BNDES passou a divulgar informações, inclusive on-line, sobre seus empréstimos, tanto os atuais quanto os realizados no passado.

Claro que sempre existe o que melhorar e isso os próprios funcionários não têm problema em dizer. Por exemplo, tornar o banco mais ágil é algo que merece ser trabalhado de acordo com avaliações internas. Se isso irá acontecer ou se o foco de atuação será com um pente-fino em contratos e com a criação de regras mais rígidas, só a partir de 2019, sob o comando do economista Joaquim Levy, será possível saber.

Por enquanto, não se fala em mudanças drásticas, mas em continuidade no trabalho que vem sendo realizado e que, especialmente de 2015 em diante, se tornou uma referência entre bancos públicos por fazer com que dados passassem a ser mais acessíveis à sociedade.

Entre quem faz parte da instituição, a expectativa para o próximo ano é de que a economia melhore e que haja um crescimento na demanda anual por crédito junto ao banco, hoje em R$ 73 bilhões, bem aquém do seu potencial histórico, na casa dos R$ 140 bilhões por ano.

O diretor de Governo e Infraestrutura do BNDES, Marcos Ferrari, esteve em Vitória na última semana e conversou com a coluna sobre essas perspectivas da instituição de aumentar a capacidade de desembolso em 2019. Também falou sobre entraves e sobre a reunião que teve com a equipe de transição do governo estadual, motivo da sua visita ao Estado.

Marcos Ferrari é diretor de governo e infraestrutura do BNDES. Crédito: André Telles/ Divulgação BNDES

Para Ferrari, a disponibilidade de recursos em 2018 esbarrou na falta de projetos, de segurança jurídica e regulatória e de confiança na economia. “Neste ano, os empresários esperaram muito para tomar decisão, aguardando uma definição eleitoral. Para 2019 estou muito otimista que a gente volte a crescer e a ter demanda por projetos. Algumas empresas já estão falando em aumentar a planta e dá para crescer sem pressionar a inflação. A capacidade ociosa está muito grande.”

Nesse leque de expansões, há demandas em segmentos como agronegócio, infraestrutura, indústria, comércio, serviços e energia. Mas em se tratando de porte de investidor são as micro e pequenas empresas que devem puxar a retomada por crédito. O diretor explica que como as grandes companhias estão com uma alta capacidade ociosa, elas conseguem crescer sem precisar de financiamento, mas no caso dos pequenos negócios é preciso dinheiro especialmente para capital de giro.

Outra questão que, no caso da iniciativa pública, pesa na liberação de recursos é a própria situação fiscal de Estados e municípios. Para se ter uma ideia, dos 27 entes, apenas sete podem pegar empréstimos junto ao BNDES, e das 5.570 cidades brasileiras, somente 212 têm capacidade de obter crédito.

O Espírito Santo nesse contexto está bem na fita. Não à toa, a equipe do BNDES esteve no Estado para conversar com os gestores capixabas. O encontro teve o objetivo de traçar um diagnóstico das relações entre as partes e apresentar o que já existe contratado, R$ 3,8 bilhões, o que tem para ser liberado (R$ 1,1 bi) e quanto mais pode ser financiado junto ao banco. “Sem garantia da União, o Estado pode pegar mais R$ 550 milhões. Mas se tiver a garantia, esse limite pode ser maior e quem define é a própria União. Hoje, o Espírito Santo é quem tem as melhores condições para a tomada de crédito.”

Pelo jeito, o BNDES está de braços abertos para novas operações com o Estado. Se as oportunidades forem bem aproveitadas, com bons projetos, investimentos importantes e em áreas estratégicas podem ser tocados. É só importante que o Estado fique atento para não se empolgar e se endividar além da conta.









Se escondendo do perigo

A insegurança no Estado e no país está tão grande que algumas empresas daqui e do Rio de Janeiro passaram a adotar uma estratégia na tentativa de evitarem o roubo de mercadorias. Lojas que comercializam celulares, eletrodomésticos, eletrônicos e até remédios não estão mais identificando seus caminhões com a logomarca da empresa ou do produto. “Quanto menos chamar a atenção melhor. Ninguém está aguentando tanta violência”, desabafou um empresário.

Rindo à toa

Comerciantes fecharam as contas do mês e muitos estão radiantes com os resultados de novembro. A Black Friday realmente caiu no gosto dos capixabas e dos lojistas. Junto com o Natal, a data já é considerada a melhor para ganhar dinheiro, ou para gastar, dependendo do ponto de vista.

Além das expectativas

No caso da Vitória Harley-Davidson a loja vendeu 25 motos e R$ 100 mil em vestuário e acessórios durante a Black Friday, o dobro do que era esperado pela empresa, o que colocou a unidade capixaba como a que teve o melhor desempenho entre as concessionárias da marca.

Bom negócio

A Cesan vai investir R$ 15 milhões, com recursos do BIRD, em projetos que preveem a reforma de bombas e a troca de motores em sistemas de produção de água. Com isso, a companhia tem a expectativa de economizar R$ 6,5 milhões por ano com energia elétrica. Se realmente a meta for alcançada, o investimento se paga em pouco mais de 2 anos.

NA LATA

Perfil

Nome: Getulio Gomes de Azevedo Getulio Gomes de Azevedo

Empresa: Óticas Paris

No mercado: há 39 anos

Negócio: ótica

Atuação: 12 lojas em Vitória e Vila Velha

Funcionários: 110

Jogo rápido com quem faz a economia girar

Economia: Em 2018, ela já não foi tão ruim, e acredito que em 2019 vai melhorar.

Pedra no sapato: A insegurança com o dólar. Como de 85% a 90% dos nossos produtos são importados, a oscilação da moeda repercute muito no nosso mercado e no preço final do produto.

Tenho vontade de fechar as portas quando: Jamais! Nunca pensei nisso.

Solto fogos quando: O mês termina bem, dentro do planejamento.

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...: Daria mais oportunidades a fabricantes de óculos nacionais para dependermos menos do mercado externo.

Minha empresa precisa evoluir...: Sempre! Evoluir em tecnologia e em treinamento. A evolução não deve parar nunca.

Se começasse um novo negócio seria...: O mesmo, uma ótica.

Futuro: A Deus pertence. E pra mim, o futuro sempre será melhor, vejo com otimismo.