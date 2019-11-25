Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Medo de vacina: a marca do atraso, da ignorância e da manipulação
Saúde pública

Medo de vacina: a marca do atraso, da ignorância e da manipulação

Podemos afirmar, sem medo de sermos contestados, que as vacinas são as responsáveis por evitar mais de três milhões de mortes por ano, isso sem considerar os agravos que não resultam em morte direta, mas que deixam sequelas

Públicado em 

25 nov 2019 às 04:00
Elda Bussinguer

Colunista

Elda Bussinguer

Organização Mundial de Saúde comprova a eficácia das vacinas para a saúde pública Crédito: Shutterstock
Cresce em todo mundo um movimento que estimula pessoas a não vacinarem seus filhos, justificando-se em informações que circulam nas redes sociais de que as vacinas têm aumentado o número de crianças com autismo e outras doenças graves.
Os “antivacinas” são, em geral, vinculados a um modo de vida mais alternativo, saudável e “antiquímico”. Eles buscam voltar às origens, fugindo de um estilo de vida baseado em alimentos industrializados, com alta carga de sódio, alumínio, agrotóxicos e outros venenos que vão nos matando um pouco todos os dias.
O problema é que dentro dessa busca por qualidade de vida, louvável e acertada, na maioria das vezes incorporaram também informações inverídicas, construídas por cientistas inescrupulosos, criminosos, que se venderam à indústria farmacêutica. Publicam falsos resultados de pesquisa, colocando em risco a vida das pessoas e um dos projetos de maior impacto na saúde mundial que são as políticas de vacinação.

Veja Também

Vacinação em queda: O que faz mal à saúde é a ignorância

Sete em cada dez brasileiros acreditam em fake news sobre vacinas

Podemos afirmar, sem medo de sermos contestados, que as vacinas são as responsáveis por evitar mais de três milhões de mortes por ano, isso sem considerar os agravos que não resultam em morte direta, mas que deixam sequelas, muitas delas irreversíveis, como a poliomielite. Essas informações estão baseadas em dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) e validadas pela comunidade científica internacional.
A história pode nos ajudar a entender como nasce esse movimento, denominado “antivacina”, e como ele vem se alastrando de forma vigorosa, potencializado pelas redes sociais, colocando em perigo a saúde e a vida das pessoas.
Em 1988, um médico inglês chamado Andrew Wakelfield publicou, em coautoria com outros 12 pesquisadores, na revista The Lancet, um dos mais respeitados periódicos científicos do mundo, um artigo no qual afirmava haver associação entre o autismo e doenças inflamatórias intestinais com o uso da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).
A notícia bombástica, veiculada pela imprensa, levou a uma redução significativa dos índices de vacinação em todo o mundo, provocando um retrocesso de consequências incalculáveis.
O medo continua a se espalhar hoje, potencializado e capilarizado pelas redes sociais, a despeito de a notícia ter sido posteriormente desmentida pela comunidade científica. O então médico foi cassado após comprovação da fraude efetuada por ele e sua equipe, em razão de negociação feita para favorecer a empresa farmacêutica em processos que a mesma sofria na Justiça.

Veja Também

Espírito Santo não atinge meta, e cai o número de crianças vacinadas

Ministério da Saúde deve reduzir em R$ 393 mi gastos com vacinas

A revista The Lancet retratou-se, publicando em seu site a informação da fraude e fixando uma tarja vermelha sobre o artigo, demonstrando ter sido o mesmo recolhido.
Infelizmente, passadas quase duas décadas do descobrimento do embuste científico e da publicização da penalidade de cassação do registro médico do pesquisador, os efeitos danosos à saúde pública continuam a deixar suas sequelas, comprometendo a vida e a saúde de milhões de pessoas em todo o mundo.
Seja por ignorância, seja por ganância, crianças em especial, e todos nós, continuaremos a sofrer as consequências de um crime de implicações difusas, muitas delas que jamais conseguiremos avaliar.

Elda Bussinguer

Pos-doutora em Saude Coletiva (UFRJ), doutora em Bioetica (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitaria

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados