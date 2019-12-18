Mayra Cardi e a polêmica do corpo de verão

Verão para todos os corpos Crédito: shutterstock

Essa semana a preparadora física e “coach de vida saudável" Mayra Cardi, também ex BBB, polemizou em suas redes sociais ironizando uma amiga pessoal por ter postado uma foto de biquini na praia. De acordo com Mayra, a amiga estava fora de forma e deveria ter tido “vergonha” em postá-la.

Num vídeo a amiga concorda com Mayra e diz que a foto foi um alerta pra si mesma, já que antigamente não tinha conhecimento sobre como estava acima do peso para ir a praia de biquíni.

Mayra tem sido muito criticada nas redes por propagar a cultura do “corpo perfeito” no verão, algo que tem sido desconstruídos há alguns anos em favor do movimento de autoaceitação do corpo.

A opnião de Mayra não é minoria, infelizmente.

A busca pelo corpo magro, traçado e definido para o verão é uma realidade não só entre mulheres, mas entre homens também.

Alguns afirmam que não se trata de estética, e sim cuidar da saúde para a estação mais quente e desejada do ano, mas fica o meu questionamento:

Se o “projeto verão” fosse voltado para a saúde, porque não se intitula “projeto saúde”? E outra: da saúde, a gente cuida o ano inteiro, não!?Por que um projeto verão para se lembrar dela? Não faz sentido!

Talvez seja uma ideologia inconciente (ou consciente) de que a gente necessita entrar em um padrão pra curtir o verão! Claro! A estação em que os nossos corpos ficam mais visíveis aos olhares alheios, e junto dos olhares vêm os julgamentos também.

Afinal, como uma mulher gordinha, com celulite e estria, tem coragem de ir à praia de biquíni, aproveitar as férias dos filhos e se divertir com as amigas? Que absurdo!!!

É inaceitável em pleno século XXI uma mulher não se queixar de sua autoimagem? Ou desconstruir em sua vida a busca pelo corpo perfeito?

Acredito que inaceitável é cobrar, julgar e discriminar o outro pela sua escolha de, simplesmente, estar feliz do jeito que está.

Verão é a estação que pode mais mexer com a nossa autoestima, não só por uma questão midiática ou social, mas porque nós mesmas nos cobramos quanto a estar “em forma”, dentro de um padrão para que possamos nos sentir aceitos e não julgadas!

A gente ouve primeiro sobre peso, antes de ouvir sobre autoestima! A gente ouve primeiro sobre celulite e depois sobre saúde mental! Sempre foi assim, mas é tempo de mudanças!

Eu acredito que você, mulher ou homem que gosta de cuidar do corpo, que se sente bem com seu estilo de vida saudável, deva continuar sempre fazendo isso por escolha própria, distante de qualquer obsessão estética e de neuras. Cuidar de si por prazer é uma das melhores maneiras de exercitar saúde.

O perigo se encontra no momento que deturpamos a “vida saudável”, criando conexões com o corpo perfeito, ou corpo do verão, ou qualquer analogia ao padrão estético.

Cuidar da saúde é uma coisa, cuidar do corpo para o verão é outra. É mais uma vez fomentar o padrão que temos tentado tanto descontruir.

Se você se sente inseguro por conta dos quilinhos a mais e acredita que o verão não é pra você, por favor, pare!

O verão é só mais uma estação solar, prazerosa e o momento perfeito pra que você se desconstrua e se liberte dessas amarras que te impedem de aproveitar a vida!

Mayra Cardi é só mais uma “profissional” que buscou vender seus "pacotes-saúde” na internet, se utilizando de maneira extremamente equivocada e discriminatória de um discurso de vida saudável, e muitas pessoas infelizmente se influenciam e acreditam que não estão aptas para curtir o verão.