Max quer nova sede para a Prefeitura de Vila Velha

Praça Oito - 27/01/2018 Crédito: Arabson

A Prefeitura de Vila Velha tem chances reais e, no momento, muito fortes de transferir a sua sede do prédio atualmente ocupado em Itaparica para um espaço enorme no Boulevard Shopping Vila Velha, situado no mesmo bairro, porém às margens da Rodovia do Sol – o mesmo onde funciona o Detran e a Central de Biometria do TRE.

Três fontes da equipe do prefeito Max Filho confirmam a informação: o secretário de Administração, Rafael Gumiero, o controlador-geral, André de Almeida, e o ouvidor-geral, Alexandre Salgado.

Se confirmada a mudança, o novo contrato de aluguel com o shopping será milionário: R$ 489 mil por mês, diluídos ao longo de vinte anos de vigência. Dá um custo de R$ 117,36 milhões (isso sem considerar as correções inflacionárias). Desse valor, R$ 8 milhões correspondem a customização: adequações para atender às necessidades específicas da prefeitura.

As razões alegadas pelos auxiliares de Max podem ser condensados em quatro:

1. Não é de hoje, Max e equipe estão insatisfeitos com os valores do contrato de aluguel do edifício pertencente aos mesmos proprietários da Faculdade Novo Milênio – cujo prédio é vizinho. Originalmente, esse contrato foi celebrado pelo então prefeito Neucimar Fraga, no meio de seu governo (2009/2012).

Desde o início do atual mandato, o staff de Max já realizou várias rodadas de renegociação com os donos do imóvel, visando à redução do valor pago. Conseguiram uma vitória parcial. Segundo Gumiero, quando Max assumiu, o município pagava R$ 174 mil de aluguel por mês. Desde a última renovação do contrato, em outubro de 2017, passou a pagar R$ 160 mil, mediante apresentação de um laudo técnico elaborado pela Secretaria de Obras. Mas, segundo Salgado, ainda não é o ideal. “O contrato já nasceu em valor elevado. São valores muito altos. Essa coisa de aluguel tem incomodado muito o prefeito.”

2. A prefeitura considera que precisa de mais espaço. O prédio alugado da Novo Milênio tem cerca de 5 mil metros quadrados de área utilizada. O espaço no Boulevard oferece o triplo dessa metragem. Além disso, Max e equipe querem concentrar todos os órgãos e serviços da prefeitura no mesmo espaço. Hoje eles ficam pulverizados por vários prédios alugados na cidade. A sede, em Itaparica, concentra algo em torno de 60% das unidades administrativas. O resto fica espalhado por outros imóveis, incluindo as secretarias de Saúde, de Obras, de Assistência Social e de Educação.

“Entendemos que o prédio atual, lá atrás, foi uma boa iniciativa. Mas hoje temos problema. Essa sede não abriga algumas secretarias. A ideia é concentrar tudo num só espaço”, destaca Almeida.

3. Eles pretendem implantar uma “central de atendimento” moderna, com instalações adequadas e confortáveis onde o cidadão poderá realizar todo tipo de atendimento. “O prédio onde estamos atualmente não nos oferece esse tipo de serviço”, afirma Almeida. “Fizemos um 'programa de necessidades’. E o que necessitamos são cerca de 15 mil metros quadrados, com uma grande central de atendimento” corrobora Gumiero.

4. Afinal, financeiramente, qual é a vantagem da proposta? Faz sentido trocar um aluguel de R$ 160 mil por outro três vezes maior? Segundo Gumiero, sim. Mesmo porque, explica, a conta não é essa. Hoje, além dos R$ 160 mil de aluguel da sede, a prefeitura gasta mais R$ 140 mil com o aluguel dos outros imóveis e mais cerca de R$ 210 mil por mês com os serviços vinculados à vigilância e à manutenção desses vários imóveis, totalizando R$ 510 mil por mês.

“Numa sede única, economizaríamos muito com esses serviços embutidos”, explica o secretário. O gasto total no shopping seria a soma dos R$ 489 mil de aluguel com o custo fixo de vigilância, limpeza etc. Praticamente zero a zero. “Sairíamos de um gasto de R$ 510 mil para algo parecido, tendo um melhor atendimento e a prefeitura mais bem instalada. Em princípio, nos parece uma proposta vantajosa sim.”

Como se vê, o negócio ainda não está fechado. Mas caminha a passos largos para isso.

CHAMAMENTO PÚBLICO

Pelas razões expostas, a prefeitura realizou um chamamento público, no fim do ano passado, para prospecção de propostas de interessados em alugar imóvel para a administração. Foram recebidas duas: a do Boulevard Shopping e uma da construtora Canal (um torre de salas comerciais, vizinha à atual sede). Os envelopes já foram abertos. A proposta do shopping é considerada mais vantajosa. Além de mais barata (R$ 489 mil contra R$ 676 mil), obteve pontuação mais alta na análise técnica (6,89 pontos de 10 possíveis contra 5,33 pontos da Canal).

VAMOS AO SHOPPING!

A tendência é essa, portanto. Por ora, é só uma tomada de propostas. Mas, caso Max e equipe decidam mesmo se mudar, tudo indica que o destino será o shopping. A mudança ocorreria em outubro deste ano, quando vence o contrato com a Novo Milênio, para evitar o pagamento das obrigações contratuais em caso de rescisão antes do fim da vigência do acordo. “Ainda não nos decidimos. O chamamento não é uma obrigação. Mas, objetivamente, é a proposta, na congregação de técnica e preço, que se demonstra mais vantajosa”, atesta o secretário de Administração, Rafael Gumiero.

NYLTON E RAMALHO

Direto dos bastidores do Palácio Anchieta: no início da greve da PM-ES, em fevereiro de 2017, o vice-governador César Colnago (PSDB), como governador em exercício, exonerou o então comandante-geral da tropa, Laércio Oliveira. Era o dia 5 de fevereiro, o 1º domingo e 3º dia da greve. Para Colnago, foram apresentados dois nomes: o do coronel Nylton Rodrigues, escolhido por Colnago, e também o do coronel Alexandre Ramalho.

ALIADÍSSIMO

Atual chefe do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM), Ramalho é forte aliado de Nylton dentro da tropa.

NO MPES, MAIS UM CANDIDATO

O ouvidor-geral do Ministério Público Estadual (MPES) e chefe da Procuradoria de Justiça Recursal, Alexandre Guimarães, registrou candidatura a procurador-geral de Justiça. Eder Pontes e Marcello Queiroz também estão no páreo.

INSPIRAÇÃO?

Durante seus 15 dias de férias, encerrados ontem, o governador Paulo Hartung enviou a recomendação de duas leituras para colaboradores: “Macron por Macron” (autobiografia) e “As entrevistas de Putin”, do cineasta norte-americano Oliver Stone. Terá se inspirado mais no francês ou no russo?

LUZIA, A RECORDISTA

Quem anda toda prosa nas redes sociais é a deputada estadual Luzia Toledo (PMDB). O motivo: foi apontada pelo site G1 como recordista. De aparições em palanques de entregas? De fotos em colunas sociais? Nada disso! De projetos de lei protocolados no atual mandato. Protocolados.

DOAÇÃO DE UNIFORMES

Falando em projetos de lei, o presidente da Câmara de Vitória, Vinícius Simões (PPS), protocolou um que promete render pano para manga (com o perdão do trocadilho). O projeto permite à prefeitura celebrar convênios com empresas privadas para a doação de uniformes escolares à rede municipal de ensino. De cara, é o caso de se perguntar: adquirir e distribuir os uniformes não é responsabilidade da administração municipal?

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