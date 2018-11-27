Marcus Vicente estará no secretariado de Casagrande

Marcus Vicente não conseguiu se reeleger deputado federal Crédito: Arquivo

Só falta definir a pasta, mas é fato: o deputado federal Marcus Vicente, presidente estadual do Partido Progressista (PP), fará parte do alto escalão do governo de Renato Casagrande (PSB).

Vicente já foi sondado por Casagrande, que está decidido a garantir espaço para o PP no primeiro escalão do seu governo. Os dois ainda não chegaram a tratar especificamente de nenhuma secretaria. Mas farão isso em breve.

Casagrande está de folga nesta semana, em viagem com a família (dentro do país). Assim que voltar, tem conversa pré-agendada com Vicente, na próxima segunda (3) ou, no máximo, terça-feira (4). Na oportunidade, eles devem bater o martelo sobre a secretaria a ser comandada pelo progressista.

Vicente tem total interesse em ir para o governo. Na eleição de outubro, ele não conseguiu se reeleger, ficando na primeira suplência de sua coligação (poucos votos atrás de Evair de Melo, eleito pelo mesmo PP).

Vicente é cotado principalmente para três pastas: a de Agricultura, a de Esportes e a de Turismo, que já foi comandada por ele, no governo anterior de Paulo Hartung (de abril de 2007 a abril de 2010).

Vicente e o governador eleito têm boa relação política. Nos bastidores, o comentário geral é que o deputado teve papel importante na construção da ampla aliança eleitoral de Casagrande, já que o PP foi um dos primeiros partidos de maior porte a fechar acordo com o PSB na eleição majoritária, ao lado do PDT e do PPS.

No último sábado (24), Casagrande enumerou quatro secretarias que ele deve reservar justamente para acomodar e contemplar aliados políticos pertencentes a outros partidos. Entre elas estão precisamente Turismo e Esportes. "E talvez a Agricultura", segundo o governador eleito.