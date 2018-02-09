Marcus Vicente é mestre-sala de bloco da oposição a Hartung

Em mais um importante passo de articulação que pode resultar em uma chapa de oposição à do governador Paulo Hartung na eleição ao governo do Estado, o deputado federal Marcus Vicente (PP) foi anfitrião de um encontro, na tarde da última sexta-feira (2), que reuniu o ex-governador Renato Casagrande (PSB), o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), e o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos).

A reunião foi realizada na residência de Marcus Vicente, no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Inicialmente foi mantida em sigilo, mas a coluna confirmou sua realização com duas fontes envolvidas nas conversas. Essa foi a primeira vez que os quatro se sentaram ao redor da mesma mesa para discutir o processo eleitoral.

Uma fonte que participou da mesa garante que a discussão foi inteiramente política. Falaram sobre candidaturas, a possível entrada de Casagrande e também da senadora Rose de Freitas (PMDB) na eleição ao governo do Estado.

Marcus Vicente também havia conversado com o ex-governador Max Mauro, um entusiasta da ideia de lançamento de candidatura do filho dele, o prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), a governador do Estado. A conversa com o ex-governador, um histórico desafeto de Paulo Hartung, foi interpretada como um movimento de deslocamento de Marcus Vicente para o campo de oposição ao Palácio. A ideia é reforçada agora pelo fato de que, horas depois, ele recebeu em sua casa o trio formado por Casagrande, Luciano e Gilson Daniel. Na manhã daquele mesmo dia,, um entusiasta da ideia de lançamento de candidatura do filho dele, o prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), a governador do Estado. A conversa com o ex-governador, um histórico desafeto de Paulo Hartung, foi interpretada como um movimento de deslocamento de Marcus Vicente para o campo de oposição ao Palácio. A ideia é reforçada agora pelo fato de que, horas depois, ele recebeu em sua casa o trio formado por Casagrande, Luciano e Gilson Daniel.

QUEM É QUEM

Renato Casagrande

Principal líder do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Estado, Casagrande é, desde que perdeu para Hartung a eleição de 2014, a principal sombra do governador no cargo. Embora não o admita publicamente, Casagrande é considerado candidatíssimo a tentar voltar ao Palácio Anchieta. A informação é confirmada pelo atual presidente estadual do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti.

Luciano Rezende

Também adversário de Paulo Hartung, Luciano Rezende é o líder mais destacado do Partido Popular Socialista (PPS) no Espírito Santo e, desde 2014, pode ser considerado tranquilamente o principal aliado político de Casagrande. Apoiou o então governador na eleição estadual de 2014 e recebeu em troca o apoio dele na disputa municipal em 2016.

Marcus Vicente

Presidente estadual do Partido Progressista (PP) em solo capixaba, Marcus Vicente é coordenador da bancada federal do Espírito Santo no Congresso. Mantém-se independente e equidistante de Hartung e de Casagrande. Na verdade, acima de discussões e disputas entre situação e oposição, a prioridade de Vicente é se reeleger deputado federal. Para isso, precisa garantir uma chapa forte de candidatos à Câmara.

O deputado mantém ótima relação política com Casagrande e com Luciano Rezende. No governo do primeiro (2011/2014), chegou a ser subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano. Em Vitória, o PP apoiou as duas eleições de Luciano, em 2012 e 2016, e teve participação na administração (principalmente no primeiro mandato).

Gilson Daniel

Presidente estadual do Podemos (antigo PTN), Gilson Daniel mantém postura de independência em relação ao governo Paulo Hartung. "Na Assembleia, o nosso deputado, Hudson Leal, costuma votar com o governo. Mas o Podemos não está no governo", afirma o prefeito.