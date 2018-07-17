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Vitor Vogas

Marcelo Santos não quer ocupar vaga de Pimentel no TCES

O deputado ainda manifesta apoio ao líder do governo, Rodrigo Coelho, favorito para o lugar do conselheiro

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 19:49

Públicado em 

17 jul 2018 às 19:49
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O deputado estadual Marcelo Santos (PDT) declarou à coluna que não tem interesse em ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES) prestes a ser aberta com o pedido de aposentadoria de José Antonio Pimentel. A declaração de Marcelo abre ainda mais o caminho para que a vaga seja preenchida pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, Rodrigo Coelho (PDT), favorito para substituir Pimentel.
"Estou me dedicando exclusivamente ao processo eleitoral de 2018. Então esse é o trabalho. Não trabalho para ser nomeado conselheiro. Sou candidato à reeleição", afirmou Marcelo.
O deputado ainda negou que cultive a meta de chegar ao Tribunal de Contas do Estado em uma próxima vaga de conselheiro a ser aberta. Nos bastidores, alguns acreditam que o deputado só abriu mão de disputar a vaga de Pimentel agora para investir tudo na vaga seguinte: a do Conselheiro Valci Ferreira, também afastado do cargo e preso em Viana desde fevereiro deste ano.
No fim do ano passado, Marcelo chegou a realizar um movimento de coleta de assinaturas dos colegas para garantir a nomeação para essa vaga de Valci, mas o movimento não deu certo. Agora, o deputado nega que isso esteja em seus planos: 
"Se a gente for tratar dessa questão, tem a vaga do Valci, depois tem conselheiros que podem se aposentar. O tempo de tratar questões como essa já passou. Agora é tempo de tratar da eleição. Não tenho esse objetivo de ocupar uma vaga no Tribunal de Contas", disse o parlamentar.
Marcelo ainda antecipou apoio a Rodrigo Coelho para o lugar de Pimentel e encheu de elogios o colega, que agora é seu correligionário no PDT.
Rodrigo é uma figura que representa. É um cara bacana. É um parlamentar antenado, estudioso. Tem todos os pré-requisitos para ser conselheiro, estabelecidos pelo regimento interno e pela Constituição. Com a vacância acontecendo, eu não veria nenhum problema em ele ser indicado e ter o meu apoio
Marcelo Santos (PDT) - Deputado estadual
ENTENDA O CASO
Pimentel está afastado do cargo desde junho de 2017, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Desde novembro do ano passado, ele é réu em ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF), na qual é acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Na quinta-feira passada (12), o conselheiro pediu aposentadoria do cargo à direção do TCES. Nesta segunda-feira (16), o processo foi encaminhado para o Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM). O instituto ainda precisa publicar o ato de aposentadoria de Pimentel no Diário Oficial do Estado. A expectativa é que isso ocorra nesta quarta-feira (18). A partir da publicação, a cadeira do conselheiro estará oficialmente vaga.
A indicação do substituto de Pimentel cabe à Assembleia Legislativa. O nomeado não precisa ser um deputado estadual. Mas, como a vaga "é da Assembleia", a tendência é que os deputados escolham um dos seus representantes.
VALCI
Condenado a dez anos de prisão por lavagem de dinheiro e peculato, Valci aguarda o julgamento de seus últimos recursos nas Cortes superiores. Se os recursos não forem acolhidos, seu caso vai transitar em julgado, abrindo-se a vacância de sua cadeira. Os deputados acreditam que isso deva ocorrer em breve.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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