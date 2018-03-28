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Vitor Vogas

Marcelo Santos diz que PH fica onde está

Theodorico Ferraço afirma que convidou Max Filho, Gilson Daniel, Evair de Melo, Rafael Favatto, Esmael Almeida, Hudson Leal, Hércules Silveira e Eliana Dadalto para entrarem no DEM

Publicado em 27 de Março de 2018 às 23:45

Públicado em 

27 mar 2018 às 23:45
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Crédito: Amarildo
O governador Paulo Hartung (PMDB) deu na terça-feira (27) mais um passo na direção de... ficar no mesmo lugar. Por meio de um improvável porta-voz, o deputado estadual Marcelo Santos (também do PMDB), Hartung reforçou a mensagem de que sua tendência, hoje (frise-se bem o advérbio de tempo), é ficar no cargo de governador e também no PMDB.
Nunca é demais lembrar: se Hartung quiser concorrer a qualquer outra coisa que não mais um mandato de governador, tem até o dia 7 de abril para se desincompatibilizar, isto é, renunciar ao atual mandato. Se quiser sair do PMDB para disputar o processo eleitoral por outra sigla, também tem até 7 de abril para fazer isso. Segundo Marcelo Santos, no entanto, Hartung ficará onde está. Líder da bancada do PMDB, Marcelo disse isso ontem publicamente em dois momentos: primeiro, discursando em nome da Assembleia, como vice-presidente da Casa, em evento realizado no fim da manhã no Palácio Anchieta. Depois, perto das 16h, conduzindo a sessão plenária da Assembleia Legislativa.
Marcelo, como se sabe bem, embora do mesmo partido de Hartung, nunca esteve exatamente entre os principais aliados do governador. É de espantar, assim, que seja ele agora o portador dessa notícia. Com que autoridade e com base em quê o deputado pode dizer isso, por Hartung, de modo tão categórico? De acordo com o relato do deputado, ele só tornou públicas as declarações dadas a ele e a outros deputados peemedebistas pessoalmente pelo próprio Paulo Hartung, em reunião do governador com a bancada do PMDB na Assembleia, pouco antes do evento no Palácio.
Há outras testemunhas: também participaram da conversa os deputados Luzia Toledo, Hércules Silveira, José Esmeraldo e Esmael Almeida, além do secretário-chefe da Casa Civil, José Carlos da Fonseca Júnior. Ao fim da reunião, Marcelo, como líder da bancada, tomou a liberdade de perguntar a PH se ele fica no PMDB – assunto de interesse direto da bancada. “Ele afirmou de pronto: ‘Permaneço no PMDB’”, conta o deputado. Marcelo então aproveitou a abertura para emendar uma segunda pergunta: e também permanece no governo? “Permaneço no governo”, respondeu Hartung. Embalado, Marcelo quis saber então se, nesse caso, Hartung disputará a reeleição. Aí o governador já não foi tão afirmativo. “Marcelo e bancada, esse é um assunto que vou debater mais adiante porque tenho que tomar conta de projetos que estão em curso no Estado.”
Marcelo diz que, ao fim da reunião, ainda teve o cuidado de se certificar com Hartung: “Posso então comunicar a todos?”. O governador, segundo ele, respondeu: “O que estou dizendo aqui não é em caráter reservado. Não tenho motivo algum para esconder agora essa decisão que estou comunicando a vocês”.
O deputado nega a suspeita de que tudo tenha sido combinado – ou seja, que Hartung o tenha usado para ajudá-lo a espalhar essa versão no mercado político. “O governador nunca me pediu isso. Fiz espontaneamente.” Por outro lado, como tampouco lhe pediu reserva, Marcelo se sentiu à vontade para dar publicidade às respostas do governador, o que realmente fez sem cerimônia ao longo do dia.
Falando em nome do governador, a secretária estadual de Comunicação, Andréia Lopes, não desmentiu o relato de Marcelo. Ao contrário, disse ontem à coluna que as declarações de Hartung aos deputados reforçam aquilo que ela mesma já vinha comunicando à imprensa: que a tendência de Hartung é mesmo a de cumprir este mandato até o fim.
Palavras da porta-voz
Da secretária estadual de Comunicação, Andréia Lopes: “A posição do governador é que a tendência é que ele fique no mandato e não se desincompatibilize. Então, o que Marcelo falou é na linha do que eu mesma já havia dito. Quanto à candidatura, a avaliação do governador é que não há motivo para tomar decisão agora e nada mudou em relação a isso. Ele tem uma agenda extensa para tocar e está focado nisso. O governador reforça que também tem muita vontade de ajudar na renovação política do Estado. Ele tem repetido isso a aliados.”
Ato de tucanos
Segundo os organizadores, está confirmado para hoje, às 15h, um ato de protesto e “desfiliação em massa” em frente à sede do PSDB estadual, na Praia do Suá. O ato é organizado pelo secretário-geral do PSDB da Serra, Charles de la Vega, pelo promotor de Justiça Saint’Clair Nascimento Júnior e pela ex-presidente do Tucanafro Fernanda Pereira.
Ou de ex-tucanos?
De la Vega responde a processo disciplinar na Comissão de Ética do PSDB na Serra, que já decidiu por sua expulsão. Ele tem prazo para recorrer à Executiva estadual, mas já anunciou que sairá da sigla. Saint’Clair foi desligado do partido pela Comissão de Ética do PSDB da Serra em janeiro. Fernanda já anunciou que trocará o PSDB pelo PSB, após abertura de sindicância contra ela por supostamente faltar demais ao trabalho como assessora comissionada na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.
Em comum, Vandinho
Em comum, os três têm problemas com o secretário-geral do PSDB-ES, Vandinho Leite, que comanda indiretamente a Executiva estadual da Serra e é o chefe da Secretaria de Ciência e Tecnologia.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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