Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Marcello Queiroz desafia Eder Pontes na eleição do MPES
Vitor Vogas

Marcello Queiroz desafia Eder Pontes na eleição do MPES

Adversários internos, os dois vão disputar o cargo de chefe da instituição

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 19:38

Públicado em 

24 jan 2018 às 19:38
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Eder já comandou o MPES por dois mandatos, de 2012 a 2016, e tentará voltar ao cargo Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ
O promotor de Justiça Marcello Queiroz inscreveu candidatura para concorrer ao cargo de procurador-geral de Justiça, equivalente ao chefe do Ministério Público Estadual (MPES), na eleição marcada para 23 de março. A inscrição foi feita na última segunda-feira (22), dia em que o processo eleitoral foi inaugurado.
Além da candidatura de Queiroz, já há confirmação da inscrição do atual subprocurador-geral administrativo, Eder Pontes. 
Eder já comandou o MPES por dois mandatos, de 2012 a 2016, e tentará voltar ao cargo, com o apoio da atual procuradora-geral de Justiça, Elda Spedo, uma de suas principais aliadas. 
Assim, o processo eleitoral no MPES promete ser acirrado, colocando frente a frente dois notórios adversários internos.
Enquanto Eder Pontes representa a situação (e o grupo que chegou ao poder com ele próprio, em 2012), Queiroz é assumidamente candidato de oposição. Atualmente à frente da 13ª Promotoria Criminal de Vila Velha, Queiroz se declara candidato desde o fim do ano passado e vem se articulando com colegas, como ele próprio chegou a confirmar à coluna em dezembro.
Queiroz presidiu a Associação Espírito-Santense do Ministério Público por dois mandatos, de 2011 a 2015. Ele já tentou chegar à chefia do MPES uma vez, justamente na eleição passada, vencida por Elda Spedo, em 2016. Queiroz e Eder Pontes já foram aliados, mas romperam e se distanciaram, sobretudo a partir de 2016.
 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

eder pontes MPES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados