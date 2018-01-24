Marcello Queiroz desafia Eder Pontes na eleição do MPES

Eder já comandou o MPES por dois mandatos, de 2012 a 2016, e tentará voltar ao cargo Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ

O promotor de Justiça Marcello Queiroz inscreveu candidatura para concorrer ao cargo de procurador-geral de Justiça, equivalente ao chefe do Ministério Público Estadual (MPES), na eleição marcada para 23 de março. A inscrição foi feita na última segunda-feira (22), dia em que o processo eleitoral foi inaugurado.

Além da candidatura de Queiroz, já há confirmação da inscrição do atual subprocurador-geral administrativo, Eder Pontes.

Eder já comandou o MPES por dois mandatos, de 2012 a 2016, e tentará voltar ao cargo, com o apoio da atual procuradora-geral de Justiça, Elda Spedo, uma de suas principais aliadas.

Assim, o processo eleitoral no MPES promete ser acirrado, colocando frente a frente dois notórios adversários internos.

Enquanto Eder Pontes representa a situação (e o grupo que chegou ao poder com ele próprio, em 2012), Queiroz é assumidamente candidato de oposição. Atualmente à frente da 13ª Promotoria Criminal de Vila Velha, Queiroz se declara candidato desde o fim do ano passado e vem se articulando com colegas, como ele próprio chegou a confirmar à coluna em dezembro.

Queiroz presidiu a Associação Espírito-Santense do Ministério Público por dois mandatos, de 2011 a 2015. Ele já tentou chegar à chefia do MPES uma vez, justamente na eleição passada, vencida por Elda Spedo, em 2016. Queiroz e Eder Pontes já foram aliados, mas romperam e se distanciaram, sobretudo a partir de 2016.