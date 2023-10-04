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Mercado

Marcas de Valor 2023 será lançado nesta quinta-feira (5)

O prêmio reconhece as marcas protagonistas do mercado, que agregam e são conhecidas pelas suas entregas, além de seus produtos e serviços.
Victor Mattedi

Victor Mattedi

Publicado em 

04 out 2023 às 10:26

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 10:26

Vencedores do Marcas de Valor 2022
Vencedores do Marcas de Valor 2022 Crédito: Arthur Louzada
Com o objetivo de celebrar as conquistas e as construções de marcas na mente do público, o prêmio “Marcas de Valor 2023” neste ano recebe o tema "É pra ver de perto". O evento de lançamento desta edição será nesta quinta-feira (5), às 9h, no Auditório da Rede Gazeta. Neste encontro será lançado para os presentes, o resultado da pesquisa realizada pela TroianoBranding, empresa brasileira dedicada a gestão de marcas.
Junto ao lançamento da pesquisa, haverá uma palestra com o tema “Marcas sem um propósito, são marcas sem alma", comandada por Jaime Troiano, presidente da TroianoBrading; que já atuou como VP de Planejamento e Consumer Insights da BBDO e da Y&R, no Brasil e na América Latina; atua como colunista da Rádio CBN; e foi ganhador do Prêmio Caboré; entre outros títulos de peso.
Para Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta, o prêmio traz reconhecimento ao desempenho de uma marca. "Vale ressaltar que o "Marcas de Valor" não apenas reconhece os destaques, mas também impulsiona a competição saudável entre as empresas, incentivando a busca contínua pela excelência e inovação. Esta iniciativa contribui para o fortalecimento do mercado capixaba e para o desenvolvimento econômico e social da região", disse.
“O propósito desse encontro é enfatizar a importância das marcas terem um propósito significativo, que vá além dos produtos ou serviços que oferecem. É um convite para refletir sobre a essência das marcas e como elas podem se conectar emocionalmente com seu público-alvo", complementou Chagas.

Pesquisa

Chagas também explica sobre a metodologia utilizada pela TroianoBranding. "A pesquisa realizada pelaTroiano Branding trouxe uma nova dinâmica ao projeto. Ela abordou diversos segmentos de mercado, analisando os atributos das marcas de forma aprofundada. A metodologia foi atualizada para garantir maior precisão e relevância na medição dos atributos, permitindo uma compreensão mais completa do posicionamento das marcas no mercado capixaba", detalhou.

Sobre a TroianoBranding

Em 2023, a TroianoBranding completa 30 anos no mercado, sendo a primeira empresa dedicada a gestão de marcas, com um escritório em Lisboa e atende países da América Latina. Além do largo alcance de serviços, a empresa possui uma aliança estratégica com a rede OZA (Olson Zaltman and Asssociates), especializada em estudos de neurociência para branding e comportamento de consumidores.

Participação no evento

Os interessados em participar do evento devem enviar e-mail para: [email protected]

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