Internet ultrarrápida avança para municípios do interior do ES

Colaboradores da Loga, empresa de internet com seis anos de mercado capixaba Crédito: Loga/Divulgação

Com seis anos de mercado, a Loga quer expandir ainda mais o número de cidades que contam com conexão de alta velocidade, em especial os municípios do interior. A empresa, genuinamente capixaba, atua no fornecimento de internet por fibra óptica para pessoas físicas e empresas, a chamada internet ultrarrápida.

Para isso, a companhia, eleita a melhor internet do Espírito Santo na 12ª edição do prêmio Marcas de Valor Rede Gazeta, pretende seguir investindo no que há de melhor em tecnologia, conforme conta Antony Moreira, diretor comercial da Loga.

"Ampliamos nossa cobertura na Grande Vitória. Agora, estamos com novas expansões no interior e, tecnologicamente, renovando nossos equipamentos para ampliar ainda mais nossa capacidade, que hoje já é muito acima do esperado para a nossa operação" Antony Moreira - Diretor comercial da Loga

A Loga conta com duas sedes em Vila Velha: um prédio administrativo e comercial e um centro operacional que reúne os times técnico, de engenharia e de monitoramento e o Contact Center próprio. Há quatro lojas de experiência ativas em Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim, além de uma unidade em Teixeira de Freitas, na Bahia.

Ao falar sobre o reconhecimento vindo da parte do público, Moreira destaca a responsabilidade trazida pela premiação para as próximas ações da empresa. “Ser reconhecida voluntariamente pelo mercado aumenta muito a responsabilidade da Loga. São pessoas que, provavelmente, já experimentaram os nossos serviços. O prêmio é fruto da dedicação diária de uma grande equipe, lembrando que esse reconhecimento é um combustível que valida o empenho de cada integrante do nosso time”, ressalta.

Se, por um lado, muitas marcas sofreram e ainda sofrem os impactos da pandemia da Covid-19, que, no auge da crise, restringiu o mercado comercial ao formato digital, a Loga encontrou nesse cenário um ambiente para crescimento e aperfeiçoamento, segundo Moreira. “As demandas por auxílio aumentaram bastante, uma vez que as pessoas passaram a estar em casa 100% do tempo. Com isso, ampliamos nosso Contact Center, que passou a ser inteiramente ‘primarizado’, reduzindo nosso tempo de resposta, garantindo mais assertividade ao cliente”, lembra.

As perspectivas de futuro da marca envolvem a efetivação de um serviço de rede ainda mais completo e seguro para os usuários dos seus serviços, aliando as inovações e os avanços tecnológicos às melhorias que visam à segurança da conexão do cliente, possibilitando um produto com o menor número de falhas possível.

No entanto, o cuidado da empresa com seus clientes vai além da qualidade da internet que chega às residências e empresas. A Loga também tem investido em um atendimento cada vez mais ágil e humanizado. Um exemplo disso são os técnicos com alta mobilidade: profissionais que vão aos usuários da rede deslocando-se de patinete elétrico. Essa modalidade de atendimento é utilizada atualmente apenas na Grande Vitória.

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