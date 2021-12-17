Ensino profissionalizante que é símbolo de credibilidade

O Senac aposta em modelo pedagógico inovador capaz de expandir as possibilidades de futuro do cidadão Crédito: Senac/Divulgação

Uma história de 75 anos de existência só pode ser escrita com credibilidade. É isso que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) entrega no Espírito Santo e em todo o Brasil. A marca é símbolo de formação e qualificação profissional e leva conhecimento de Norte a Sul do Estado.

A acreditação do público levou o Senac-ES a conquistar o primeiro lugar na categoria “Escola Profissionalizante” do prêmio Marcas de Valor Rede Gazeta. O reconhecimento, avalia o gerente de Marketing da instituição, Leonardo Davel, é sinal de que a organização mantém o eixo correto em suas atuações, desenvolvendo um projeto de formação e qualificação profissional acreditado pela população capixaba.

Ele salienta que o propósito dessa trajetória de sete décadas e meia é transformar vidas através da qualificação profissional, com modelo pedagógico inovador capaz de expandir as possibilidades de futuro do cidadão.

"Nossa proposta é formar mão de obra qualificada e encaminhá-la ao mercado de trabalho. A missão é engajada em eficiência e melhoramento contínuo dos serviços prestados no segmento de comércio, bens e turismo do Espírito Santo, porém com aptidão também para empregabilidade em outros Estados e fora do país" Leonardo Davel - Gerente de marketing do Senac-ES

DEMANDA

Para se adequar às necessidades do mercado e oferecer o que há de mais atualizado em educação profissional, o Senac-ES possui um portfólio diversificado de cursos que contemplam qualificação, nível técnico, superior e pós-graduação.

“Com modelo pedagógico próprio, a instituição possibilita não só a formação de profissionais aptos para ocupar funções em grandes, pequenas ou médias empresas, como também o alcance da autonomia, empreendendo em áreas ligadas às atividades de comércio, serviços, moda, gestão, informática, saúde e bem-estar, beleza e estética, entre outras”, afirma o gerente de Marketing.

Segundo Leonardo Davel, o Senac-ES oferece estrutura de ponta, com laboratórios de aulas práticas. Além disso, o corpo docente é formado por profissionais qualificados e preparados para conectar os alunos com o mercado produtivo e de alta performance, com credibilidade reconhecida no Estado. “Nossos certificados são valorizados em todo o segmento de comércio de bens, serviços e turismo do Estado”, diz.

MAIS FORTALECIDO

A pandemia impôs diversos desafios e mudanças em todos os setores e, na educação, não foi diferente. O gerente de marketing explica que, no período mais acentuado da crise sanitária, a instituição precisou implantar o modelo de aulas remotas para todos os cursos compatíveis com a modalidade. Com o afrouxamento de algumas medidas restritivas, veio o ensino híbrido. De todo esse cenário, ressalta Davel, saiu um Senac-ES mais fortalecido e dinamizado.

EDUCAÇÃO FLEXÍVEL

Para o futuro, o Senac-ES aposta na chamada “educação flexível”. “É mesclar aulas presenciais e virtuais, a fim de propiciar maior conveniência e versatilidade aos alunos. O objetivo é profissionalizar estudantes com um ensino de qualidade que combine e se adeque à rotina de cada um”, define.

A modalidade traz 70% dos conteúdos em aulas presenciais e os outros 30% com atividades remotas, que podem ser feitas de qualquer lugar. A parte on-line possui atividades síncronas, através do Microsoft Teams, e assíncronas, por meio de plataforma própria e do YouTube.