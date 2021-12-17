Consolidada no ES, instituição fortalece expansão no mercado

A cooperativa de crédito Sicoob pretende expandir ainda mais o seu alcance, física e virtualmente Crédito: Camilla Baptistin

Há mais de três décadas como uma das mais sólidas instituições financeiras do Estado, a cooperativa de crédito Sicoob pretende expandir ainda mais o seu alcance, física e virtualmente. A instituição, que hoje conta com 121 agências, espalhadas por 71 municípios do Espírito Santo, quer chegar em 2022 firmando-se para além das divisas capixabas, já que tem fomentado sua atuação em Estados como Rio de Janeiro e Bahia.

E o trabalho nesse sentido tem se intensificado a cada dia, conforme conta Bento Venturim, presidente da cooperativa. Ele ressalta que as áreas escolhidas para receber os novos investimentos do grupo são regiões onde o cooperativismo de crédito está em franco desenvolvimento. Ainda de acordo com Venturim, a política do Sicoob é esta, a de estar sempre atento e um passo à frente, apostando em “terrenos férteis”, que darão bons frutos ao longo do tempo.

O sistema cooperativo também tem trabalhado em torno de inovações que culminem em mais qualidade nos serviços oferecidos aos seus cooperados.

"Estamos sempre nos adiantado e nos capacitando para atuar de acordo com as tendências do mercado, em nível mundial. Temos essa preocupação tanto na parte de tecnologia quanto na área de cultura, organização e relacionamento" Bento Venturim - Presidente do Sicoob-ES

Destaque na 12ª edição do prêmio Marcas de Valor, da Rede Gazeta, ficando em primeiro lugar na categoria “Banco”, o Sicoob ES ousa e busca referências “além-mar”, para se manter entre as melhores cooperativas de crédito do país. “Nós nos inspiramos, principalmente, em grandes cooperativas da Europa que, há vários séculos, evoluem e se desenvolvem com foco no crescimento coletivo dos locais onde estão”, ressalta Venturim.

Abrindo espaço para falar do prêmio e do reconhecimento por parte dos capixabas, Venturim atribui a conquista à busca incessante da marca por aprimorar e humanizar o relacionamento com quem faz uso dos serviços da instituição. O executivo enxerga a premiação como a coroação da fase de crescimento pela qual a cooperativa tem passado atualmente. “Estamos em um momento de ampliação de negócios, com a disponibilização de mais soluções para cooperados, como serviços de telefonia móvel e planos de saúde, por meio da nossa cooperativa de plataforma Ciclos”, frisa.

O foco no aprimoramento do relacionamento com os cooperados tem a ver com as lições aprendidas durante a pandemia da Covid-19, em que milhares de instituições tiveram de se reinventar para manter a “fidelidade” de seu público, o que não foi diferente com o Sicoob. Venturim conta algumas das soluções encontradas pela cooperativa para seguir atuante mesmo dentro de um cenário de tantas restrições.

“Nós tivemos que amplificar e acelerar os investimentos em tecnologia, com o objetivo de facilitar ainda mais a realização de operações por canais de atendimento não presenciais. Além disso, ajustamos as soluções e a oferta de crédito para o atendimento da necessidade das pessoas neste momento, principalmente para os pequenos negócios mais afetados pela recessão econômica”, lembra.

DESENVOLVIMENTO

Mas não é apenas para seu próprio crescimento que a Sicoob tem olhado. O fomento ao desenvolvimento local também é uma pauta presente nas discussões e ações do grupo.