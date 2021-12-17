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Marcas de Valor 2021

2022 vem aí: mall vai oferecer mais opções de compra e gastronomia

Shopping Praia da Costa já prepara chegada de novas grandes marcas nacionais e internacionais e expansão na área dedicada à alimentação

Publicado em 

17 dez 2021 às 03:50

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 03:50

Shopping Praia da Costa
O  Shopping Praia da Costa foi projetado para ser um ambiente diferenciado, charmoso e tranquilo, e quer acentuar ainda mais essas características com a chegada de novas grandes marca e com a expansão na área dedicada à gastronomia Crédito: Sagrilo/Divulgação
Um centro de compras referência é aquele que dispõe de ampla estrutura de atendimento e circulação, lojas dos mais diversos segmentos, fácil acesso e, sobretudo, identificação com os clientes e frequentadores. O Shopping Praia da Costa, que afirma priorizar essas qualidades em suas operações, credita a esses atributos o bom resultado na 12ª edição do prêmio Marcas de Valor Rede Gazeta, no qual ficou entre os mais bem avaliados em sua categoria.
O mall, inaugurado em 2002, foi projetado para ser um ambiente diferenciado, charmoso e tranquilo, e quer acentuar ainda mais essas características com a chegada de novas grandes marcas nacionais e internacionais e com a expansão na área dedicada à gastronomia. “O próximo ano será importante para o Shopping Praia da Costa, pois iniciaremos uma grande revitalização interna e externa, melhorando ainda mais o empreendimento para que nossos clientes possam viver uma nova experiência”, salienta o superintendente Alcionei Tonin da Cunha.
O arranjo atual do complexo, situado em Vila Velha, próximo à Terceira Ponte, tem mais de 200 lojas, cinco restaurantes e um mix completo de serviços, composto por academia, padaria e pet shop, além do atendimento da Polícia Federal, entre outras muitas opções.
Nesses e nos demais espaços, o relacionamento com o cliente é o trabalho principal focado pelas equipes, um esforço que “conquista a confiança dos consumidores”, pontua Alcionei. “Ao longo de nossa trajetória, o Shopping Praia da Costa sempre estudou de perto o seu público para atendê-lo conforme suas necessidades. Buscamos constantemente aperfeiçoar nossos serviços e nosso mix de lojas e apresentar novas soluções e experiências para um atendimento cada vez melhor e mais completo”, destaca.
Para manter o vínculo forte, o complexo de compras trabalha seu contato direto com o consumidor de diversas formas, seja no aperfeiçoamento dos serviços, seja em campanhas. “Construímos uma história de 19 anos em Vila Velha, e sempre buscamos entregar para nossos clientes experiências memoráveis. O objetivo é ser mais do que um centro de compras, é ser um complexo de compras e entretenimento para toda a família. Constantemente realizamos ações de marketing para que nosso público sinta que cada vez mais pertence à família Praia da Costa”, ressalta o superintendente.
"É importante que nosso público se veja acolhido, que tenha um bom atendimento nessas operações. Que ele saiba que aqui no Shopping Praia da Costa encontrará o que precisa e terá um bom atendimento. Esse é o primeiro passo para uma boa relação"
Alcionei Tonin da Cunha - Superintendente do Shopping Praia da Costa
A estrutura dispõe ainda de 1,5 mil vagas de estacionamento, cujo fluxo de veículos é de 1,5 milhão por ano. Nesse mesmo período, 9 milhões de pessoas circulam pelos espaços do mall.

GESTORA

O Shopping Praia da Costa foi adquirido pelo fundo de investimentos Vinci Shopping Centers FII, uma das maiores gestoras independentes de investimentos alternativos do Brasil, com R$ 50 bilhões de ativos sob gestão. Atualmente o fundo possui 15 shoppings em dez Estados brasileiros, com 148 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) própria, conduzidos por nove administradoras distintas.
Segundo o conteúdo institucional do mall em seu portal, a aquisição do Shopping Praia da Costa “foi a oportunidade do fundo de estar presente em todos os Estados da Região Sudeste e ser o fundo imobiliário detentor do maior número de participações diretas em shoppings no país”

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