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Leonel Ximenes

Manato publica foto e diz que ela comprova que porteiro mentiu contra Bolsonaro

Postagem no Twitter mostra jantar que capixaba ofereceu ao aliado em Brasília, no dia 14 de março, data da morte da vereadora Marielle Franco

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 19:02

Públicado em 

30 out 2019 às 19:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Postagem de Manato, no dia 15 de março de 2018, fazendo referência ao jantar com Bolsonaro no dia anterior Crédito: Reprodução do Twitter
O ex-deputado federal Carlos Manato (PSL) postou em seu  Twitter hoje (30) uma foto em que mostra que Jair Bolsonaro jantou na sua casa, em Brasília, no dia 14 de março do ano passado, na noite em que a vereadora Marielle Franco (PSOL) foi assassinada no Rio de Janeiro. Segundo Manato, a imagem desmente o porteiro do condomínio onde o presidente tem casa no Rio. Em depoimento, o porteiro citou Bolsonaro, ao dizer que um suspeito do crime pediu para ir à casa do então futuro presidente da República, na Barra da Tijuca
 De acordo com  reportagem do Jornal Nacional de ontem (29), no dia do assassinato da vereadora Marielle, o ex-policial militar Élcio Queiroz, suspeito de envolvimento na morte, disse na portaria do condomínio que iria à casa de Bolsonaro.

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Segundo o depoimento do porteiro apresentado pela emissora, um homem com a mesma voz do presidente teria atendido o interfone e autorizado a entrada.
O acusado, no entanto, teria ido em outra casa dentro do condomínio. O Ministério Público do Rio de Janeiro disse hoje à tarde que o porteiro deu informação falsa.

O CARDÁPIO

"Esse jantar foi para fechar  minha filiação ao PSL", lembra Manato. Naquela noite, segundo ele, Bolsonaro brincou e disse que o então parlamentar capixaba mudou o prato e não serviu moqueca. Realmente: o menu foi composto de filé, molho de gorgonzola e macarrão. O deputado federal Eduardo Bolsonaro também participou do jantar. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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