Manato publica foto e diz que ela comprova que porteiro mentiu contra Bolsonaro

Postagem de Manato, no dia 15 de março de 2018, fazendo referência ao jantar com Bolsonaro no dia anterior Crédito: Reprodução do Twitter

O ex-deputado federal Carlos Manato (PSL) postou em seu Twitter hoje (30) uma foto em que mostra que Jair Bolsonaro jantou na sua casa, em Brasília, no dia 14 de março do ano passado, na noite em que a vereadora Marielle Franco (PSOL) foi assassinada no Rio de Janeiro. Segundo Manato, a imagem desmente o porteiro do condomínio onde o presidente tem casa no Rio. Em depoimento, o porteiro citou Bolsonaro, ao dizer que um suspeito do crime pediu para ir à casa do então futuro presidente da República, na Barra da Tijuca

De acordo com reportagem do Jornal Nacional de ontem (29), no dia do assassinato da vereadora Marielle, o ex-policial militar Élcio Queiroz, suspeito de envolvimento na morte, disse na portaria do condomínio que iria à casa de Bolsonaro.

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Segundo o depoimento do porteiro apresentado pela emissora, um homem com a mesma voz do presidente teria atendido o interfone e autorizado a entrada.

O acusado, no entanto, teria ido em outra casa dentro do condomínio. O Ministério Público do Rio de Janeiro disse hoje à tarde que o porteiro deu informação falsa.

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