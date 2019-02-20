"Mal necessário": leitores comentam reforma da Previdência

Reforma da Previdência muda regras de idade mínima e tempo de contribuição Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Jair Bolsonaro (PSL), entregou pessoalmente ao Congresso Nacional nesta quarta-feira (20) a proposta da reforma da Previdência. O texto, que prevê aumento da idade mínima para aposentadoria em 65 anos para homens e 62 para mulheres, entre outros tópicos, será analisado pelos congressistas e pode passar por alterações antes da aprovação. O presidente da República,(PSL), entregou pessoalmente ao Congresso Nacional nesta quarta-feira (20) a proposta da. O texto, que prevê aumento da idade mínima para aposentadoria em 65 anos para homens e 62 para mulheres, entre outros tópicos, será analisado pelos congressistas e pode passar por alterações antes da aprovação.

Entre os leitores, as opiniões sobre a reforma ficaram divididas. Houve críticas a alguns tópicos mesmo de quem considera importante a alteração do regime. "Reforma da Previdência é um mal necessário, o déficit anual é exorbitante e já está insustentável", comentou o internauta Lew Mapeli, no Facebook do Gazeta Online.

Confira alguns comentários:

Os políticos devem ser incluídos também e ter o seu salários e privilégios reduzidos. Se um trabalhador pode viver com isso e eles acham digno, que eles sejam colocados nessa classe também. Igualdade para todos já. (Debora Silva Felix)

Não votei em Bolsonaro, e mesmo assim desejo boa sorte, pois o futuro dos meus filhos está em jogo. Ele entrou sabendo dos desafios e aceitou o país assim, precisa fazer em vez de falar de gestão anterior. Devemos observar... muita coisa acontecendo juntas, ele sem articulação, o que tem atrapalhado seu governo. Tomara que encontre a ponta da corda que perdeu... (Anderson Moraes Santos)

Essa reforma é para mais ninguém se aposentar! A verdadeira reforma tem que começar lá em Brasília, cortando os privilégios dessa cambada! (Sonia Maria)

Era para todos, não é ? Porém tem grupo aí de fora... (Eduardo Miranda Coutinho)

Bolsonaro diz que militares entrarão na 2ª fase da reforma da Previdência. Lembrei da minha mãe: “Na volta a gente compra”. (Matheus Loureiro)

Tenho fé que ele não obterá votos suficientes para aprovar essa reforma. Os pobres dos trabalhadores braçais jamais aguentariam trabalhar tantos anos a mais. (Neuza Maria Schaffer)

Tem certeza que teria sido melhor no Haddad ou no Ciro? Reforma da Previdência é um mal necessário, o déficit anual é exorbitante e já está insustentável. (Lew Mapeli)

Quem consegue trabalhar 40 anos com carteira assinada sem interrupções? (Aury Costa Maia Elmi)





O jeito é virar político. Único jeito de viver bem e se aposentar rápido. (Victor Costa)





Não entendo muito bem de políticas públicas, mas, ao meu ver, a limpeza tem que começar em Brasília, pois é de lá que vem os maiores salários! Seria justo! (Gilvanete Silva de Carvalho)

O fim da multa de 40% sobre o FGTS, para demissões sem justa causa, está na pauta do governo. Em um país onde falta emprego, eles querem facilitar demissões. Fica claro que, para esse governo, o trabalhador é um inimigo a ser combatido. Patrão acima de tudo, lucro acima de todos. (Emanuelli Carvalho)

Tinha que mudar mesmo é as regalias dos políticos com supersalários. Isso e um monte de outras coisas que levam o país à ruína. Eu nunca vou entender um país em que os políticos roubam e ainda tem um monte de benefícios. (Teresa Silva Gomes)

Esse desgoverno não pode aprovar essa reforma sem incluir os políticos, o alto escalão e os militares. Num país desigual, onde as pessoas idosas não têm nem dinheiro para comprar remédios, essa reforma será o tiro de misericórdia em muita gente. Reforma da Previdência sim, mas não essa proposta aí. (Vitoria Hellen)

Eu acho que é preciso um melhor entendimento da proposta para depois falar o que pode estar certo ou errado. Cuidado com precipitações nas conclusões. Ficar contra só por ficar é arriscado. (Graça Castro)

Esses que estão metendo o pau não querem saber de entender nada. Estão mais interessados em desqualificar e dizer que nada presta! (Rodrigo Sarcinelli Reis)

Desde que seja para todo mundo, acho muito bom. Mas o que ele precisa fazer mesmo é acabar com as fraudes. (Carlos Prado)