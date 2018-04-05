Majeski se filia ao PSB e quer Senado

Crédito: Amarildo

“Vou ser candidato ao Senado pelo PSB.” A afirmação é do deputado estadual Sergio Majeski, que sai do PSDB para se filiar ao partido do ex-governador Renato Casagrande. Majeski bateu o martelo nesta quarta-feira (4) à noite, em conversa com o próprio Casagrande – a última e definitiva de uma série de dezenas de reuniões, iniciada antes mesmo da convenção estadual que rachou o PSDB, em novembro de 2017.

“Tenho tido conversas muito boas com Casagrande há muito tempo. Temos conversado com muita frequência e internalizado vários pontos. Acho que essas conversas todas foram muito importantes para esta decisão que tomo agora. Até porque tudo o que a gente conversou se manteve desde o começo. Foi sempre a mesma conversa”, explica Majeski.

“Acho que o PSB teve um grande ganho nacional com a possível filiação do Joaquim Barbosa. É um bom sinal. E acho que o PSB tem um histórico bacana, se você pensar desde a época do Miguel Arraes. Do ponto de vista ideológico, em todo partido, sempre tem questões com as quais você não concorda. Mas concordo com boa parte dos posicionamentos do PSB. E, no Espírito Santo, vejo muita gente da militância do partido que se identifica comigo e com meu trabalho. Acho que serei muito bem acolhido lá.”

Amém para o DEM

O deputado estadual Esmael Almeida (PMDB) está a um passo de se filiar ao DEM. Sua prioridade era o Partido Social Cristão, mas as conversas não evoluíram porque os pré-candidatos da sigla não toparam acolher o pastor no rebanho. Hoje à noite, Esmael tem reunião decisiva com o senador Ricardo Ferraço (PSDB).

Segura na mão

“O nosso futuro partidário está nas mãos de Ricardo Ferraço. Se não conseguirmos vencer resistências no PSC, o caminho é o DEM”, afirma o vereador Davi Esmael (PSB), filho e porta-voz de Esmael Almeida. Este já foi, inclusive, assessor de Ricardo Ferraço. O próprio Davi, no entanto, deve permanecer no PSB, pois a janela para troca de partido não vale para vereadores (só deputados).

A propósito

A declaração de Davi Esmael corrobora uma impressão que ganha força nos bastidores políticos: nem Norma Ayub nem Theodorico Ferraço. Quem realmente tem as rédeas do DEM agora no Espírito Santo é Ricardo Ferraço.

A propósito 2

O vereador de Vitória, Max da Mata (PDT), não parece tão preocupado com a inexistência de janela para vereadores poderem mudar de legenda. Sua mudança para o PSDB está bem azeitada, para ser candidato a deputado estadual. Mas dirigentes do PDT devem requerer o mandato de vereador à Justiça Eleitoral.

Guerra de nervos

Paulo Hartung e Rose de Freitas estão protagonizando um “jogo” do tipo “quem pisca primeiro?”. Rose bate o pé e, a cada entrevista, reafirma que não sai do PMDB. Hartung já fez o mesmo por intermédio de Andréia Lopes, Marcelo Santos e, na última terça, Lelo Coimbra.

De Neucimar a Rodney

Neucimar Fraga (PSD) é aliado de Zé Carlinhos (PSD), que é aliado de Amaro Neto (PRB), que agora também é aliado e correligionário de ninguém menos que Rodney Miranda (PRB)... que é o que mesmo de Neucimar Fraga?

Chileno muy amigo

Em janeiro, Rodrigo Maia e ACM Neto fizeram juras de amizade e parceria política a PH, no Palácio Anchieta. Mas em março assumiram a direção nacional do DEM e tiraram o partido das mãos de Rodney – logo, de PH – no Espírito Santo.

Roberto Carneiro

Conforme o colunista Leonel Ximenes publicou ontem no Gazeta Online, o atual secretário estadual de Esportes, Roberto Carneiro (PRB), deve mesmo ser deslocado para a chefia da Casa Civil no governo Paulo Hartung, no lugar de José Carlos da Fonseca Júnior, que sairá para ser candidato. Duas fontes da cozinha do governo confirmam a informação. Se Carneiro trocar mesmo de pasta, é forte a chance de o atual diretor-presidente do Incaper, Marcelo Coelho (PDT), assumir o comando da Secretaria de Esportes.

Marcelo Coelho

O próprio Coelho confirma já ter sido sondado. Pelo que apuramos, se ele topar, a vaga é dele. Em primeiro lugar, Coelho não será candidato neste ano. Além disso, é muito bem relacionado com Erick Musso, por sua vez parceiro político de Carneiro (tanto que se filiou ontem ao PRB). Assim como Erick, Coelho é de Aracruz, cidade já governada por ele. Também tem forte ligação com o senador Ricardo Ferraço (PSDB), que hoje está muito próximo do governo de Hartung. Assim, tudo se encaixa.

Passando a bola

Conforme já anotamos aqui, a Secretaria de Esportes, definitivamente, está longe de ser a mais prestigiada no atual governo. Muito longe! A se confirmar a saída de Carneiro, a pasta passará para as mãos do sexto secretário em 40 meses.

Nylton forte para a Sesp

O barômetro da coluna indica: André Garcia vai realmente se filiar ao PSDB para ser candidato a deputado federal. Seu sucessor já foi escolhido, mas é mantido em segredo de Estado. Há uma tendência fortíssima de que seja o atual comandante-geral da PMES, coronel Nylton Rodrigues. Correndo por fora, o chefe da Academia de Polícia, Joel Lyrio, e o diretor-geral do Detran, Romeu Scheibe Neto.

Operação Y na pasta