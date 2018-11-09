Majeski é sondado por Casagrande para compor equipe de governo

Deputado Sergio Majeski - Sessão Ordinária - 07.08.2018 Crédito: Tati Beling/Ales

Em uma conversa informal no escritório de Renato Casagrande (PSB) na última quarta-feira (7), o governador eleito sondou o deputado estadual Sergio Majeski, do mesmo partido, sobre a possibilidade de ele participar da equipe de governo que está sendo montada.

A informação é confirmada pelo próprio Majeski. O deputado respondeu a Casagrande que a única função que poderia fazê-lo cogitar entrar no governo é o comando da Secretaria de Estado de Educação.

"Ele [Casagrande] me perguntou se eu penso em entrar no governo. Ponderei com ele que a única posição que eu poderia pensar em ocupar, por causa do meu conhecimento na área, é a Secretaria de Educação. Isso a partir do princípio de que eu tivesse ampla autonomia para, por exemplo, perseguir as metas do Plano Estadual de Educação", relata Majeski.

Casagrande ouviu Majeski, mas não respondeu nada especificamente.

O deputado também fez uma ressalva.

"Quando ele me perguntou se eu penso em participar da equipe, respondi que, em um primeiro momento, não é um interesse meu. Parto do princípio de que, quando a pessoa te elege deputado, é para você ser deputado, e não pensando que vai te eleger deputado pra você se tornar secretário. De certa forma sempre considerei isso uma traição com uma parte do eleitorado. Uma parte pode ficar feliz, a outra não... Principalmente com a votação que tive agora [Majeski foi o candidato a deputado estadual mais votado]. Então penso que a Secretaria de Educação é a única possibilidade de eu considerar entrar na equipe de governo. Mas repito: só sob essas condições pré-estabelecidas, não para fazer vitrine", completa o deputado.

HOFFMANN NA SECRETARIA DE GOVERNO

O economista Tyago Hoffmann (PSB) é considerado, hoje, nome certo para chefiar a Secretaria de Estado de Governo. Na administração passada de Casagrande (2011-2014), ele chegou a ocupar a mesma pasta e depois foi secretário-chefe da Casa Civil.

Homem de confiança de Casagrande, Hoffmann seria um secretário forte no núcleo político do governo, coordenando uma série de ações.

No entorno de Casagrande, a aposta é que muito dificilmente Hoffmann será escalado para outra pasta. Só se ocorrer uma necessidade de reacomodação.

FOLETTO PODE IR PARA A SAÚDE

É forte também a possibilidade de o deputado federal Paulo Foletto (PSB) ser puxado por Casagrande para participar do alto escalão do governo. Chegou-se a cogitar que ele poderia assumir a Secretaria de Agricultura, mas a coluna apurou que tem ganhado força a hipótese de Casagrande nomeá-lo como secretário da Saúde. Foletto é médico e tem experiência na área.

O deputado foi reeleito para o terceiro mandato, porém é fato que, após dois mandatos e oito anos seguidos na Câmara Federal, ele está muito cansado de Brasília.