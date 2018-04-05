Majeski: "PSB me garante qualquer possibilidade de candidatura"

O deputado estadual Sergio Majeski assina a ficha de filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) neste sábado (07), às 10 horas, em ato político na sede do partido, em Vitória.

A mudança é significativa. Majeski sai do PSDB, partido que é um dos alicerces do governo Paulo Hartung (PMDB), e se transfere para a agremiação política liderada pelo principal opositor de Hartung no Estado, o ex-governador Renato Casagrande. Ou seja, sai de um dos principais partidos que dão sustentação ao governo para entrar numa sigla que representa, hoje, a oposição no Espírito Santo.

Crédito: Amarildo

Nesta entrevista, Majeski confirma que entra no PSB para ser candidato a uma das duas vagas em jogo no Senado. Acha que pode haver espaço, sim, para ele e Casagrande na mesma chapa, mesmo estando os dois no mesmo partido. E praticamente descarta a ideia de ser escalado para candidato a vice-governador na chapa de Casagrande.

Confira a entrevista completa.

O senhor será candidato a quê?

Eu acho que o PSB é um partido que me garante qualquer possibilidade de candidatura. Mas a princípio eu vou ser candidato ao Senado pelo PSB.

O PSB, no entanto, já tem pré-candidato a governador do Estado: o ex-governador Renato Casagrande, que se lançou há dez dias. Em tese, isso pode dificultar a inclusão do senhor na mesma chapa majoritária, como candidato ao Senado, pois a chapa ficaria com dois nomes de peso do mesmo partido, o PSB. O partido ocuparia muito espaço, em detrimento de siglas aliadas...

Olha, isso nunca foi ventilado, nas várias conversas que eu tive com Casagrande. Isso nunca foi colocado como um impedimento.

E o senhor acha que a candidatura de Casagrande é mesmo irreversível?

No Brasil, em se tratando de política, até o passado é incerto, quanto mais o futuro… Agora, eu sinto que Casagrande está muito determinado. A partir do dia 7, se ele não for candidato a governador, como é que vai ser então? Que arranjo vai ser feito? Ele me parece bem determinado.

E esse anúncio de Casagrande, confirmando pré-candidatura ao governo estadual, ajudou-o a se decidir pelo PSB?

Pesou, mas não acho que isso tenha sido decisivo.

O que foi mais decisivo, então?

Tenho tido conversas muito boas com Casagrande há muito tempo. Temos conversado com muita frequência e internalizado vários pontos. Acho que essas conversas todas foram muito importantes para esta decisão que agora tomo. Desde o começo, tudo o que a gente conversou se manteve. Foi sempre a mesma conversa. As primeiras conversas, mais informais, se deram antes da eleição da Executiva estadual do PSDB (órgão diretivo do partido no Espírito Santo). Também falei com Foletto (o deputado federal Paulo Foletto) e com parte da Executiva do PSB, tudo antes da eleição da Executiva do PSDB, em novembro. Depois disso, intensificamos as conversas.

Casagrande tem falado muito em um “novo projeto” e em um “novo movimento”. Enfatizou essas expressões ao anunciar candidatura ao governo. Mas é um “novo projeto” liderado por políticos veteranos, inclusive ele próprio. Fala-se, por isso, que a vaga de vice-governador na chapa poderia ser oferecida ao senhor, para suprir esse “déficit de novidade”. A ideia lhe agrada?

Nunca me animei com essa ideia. A possibilidade é próxima a zero.

E do ponto de vista ideológico, o senhor se vê sintonizado com o PSB?