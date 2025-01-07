Vitória se torna palco do 53° Campeonato Brasileiro Optimist de Vela

Velejadores saindo para o mar em Vitória Crédito: Caio Vasconcelos

Reconhecida como um dos berços da vela brasileira, a cidade de Vitória está recebendo, de 4 a 14 de janeiro, o 53º Campeonato Brasileiro de Optimist . O evento, realizado pelo tradicional Iate Clube do Espírito Santo (ICES), reúne mais de 250 jovens velejadores, com idades entre 7 e 14 anos, de diversas regiões do país e com uma delegação da Argentina. A competição promete não apenas movimentar o cenário esportivo, mas também aquecer o turismo local, com impacto positivo na rede hoteleira e no comércio da capital capixaba.

O campeonato, um dos mais importantes da categoria no Brasil, celebra a classe Optimist, considerada a principal porta de entrada para crianças e adolescentes no mundo da vela. Projetada para garantir segurança e estabilidade, essa classe é voltada para atletas de até 60 kg e desempenha um papel essencial na formação de novos talentos.

Segundo Fabiano Pereira, Comodoro do Iate Clube, em entrevista para equipe de A Gazeta , comentou sobre o evento ser um marco para a cidade e para a história do clube. “Desde 2017, quando sediamos o campeonato pela última vez, temos trabalhado para oferecer uma estrutura ainda mais completa. É uma grande honra receber novamente essa competição e contribuir para o desenvolvimento do esporte”, destacou.

"Trabalhamos para essas crianças serem futuros atletas, são crianças que treinam o ano inteiro com profissionais trabalhando, professores treinando, existem competições internas dentro do clube, trabalhamos para colocarmos as crianças entre os primeiros colocados no brasileiro, o Optimist é a porta de entrada, com o menor barco, mais leve, onde o atleta aprende a controlar o vento, a dinâmica isso é muito importante, cria uma criança preparada para o mar", concluiu Fabiano.

Comodoro do Iate Clube Fabiano Pereira Crédito: Caio Vasconcelos

O campeonato é dividido em 14 regatas e após a quinta pode-se descartar um resultado ruim. Na vela a pontuação é "ao contrário" – quem somar menos pontos é o campeão.

Até sexta-feira (10) são etapas classificatórias e depois terá as regatas entre os Estados. Exemplificando: o Espírito Santo enfrenta a equipe do Rio de Janeiro, e no domingo começam as finais para definir o campeão brasileiro, o geral, feminino e masculino.

Foco na formação e inclusão

Além de fomentar o espírito competitivo, o ICES se destaca pela promoção de projetos voltados à formação de novos atletas. A "Escola de Vela", destinada a associados e alunos inscritos, e o programa "Vela Para Todos", realizado em parceria com a Prefeitura de Vitória, são exemplos dessa iniciativa. Este último atende cerca de 120 crianças e adolescentes no Tancredão, sob a supervisão do professor Wallemberg Silva.

“Nosso objetivo vai além do esporte: queremos formar cidadãos e criar oportunidades para jovens talentos”, afirmou o Comodoro.

Programação e desafios técnicos

O Iate clube recebeu o campeonato “Aquece Brasileiro”, de 19 a 22 de dezembro de 2024, que permitiu aos atletas se adaptarem às condições locais de navegação. A programação oficial incluiu medições de barcos, regatas classificatórias, o Campeonato Brasileiro por Equipes e as finais, que prometem disputas acirradas.

As regatas seguem regras rigorosas de segurança, com cancelamento automático em condições de vento acima de 20 nós (36 km/h), garantindo que os jovens velejadores competem em um ambiente controlado.

Impacto local e legado

O evento, que também inclui a 19ª Copa Brasil de Estreantes, é mais do que uma competição: é uma oportunidade para Vitória reforçar seu status como referência náutica no país. Para os capixabas, é uma chance de prestigiar jovens talentos e celebrar a força da vela como esporte formador e inclusivo.

Ao sediar o Campeonato Brasileiro de Optimist, Vitória não apenas demonstra sua tradição no esporte, mas também aponta para o futuro, inspirando novas gerações e consolidando-se como um dos principais polos náuticos do Brasil.