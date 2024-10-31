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Fórmula 1

Verstappen terá punição de 5 posições no GP de São Paulo por troca de motor

A Red Bull optou por trocar o motor a combustão de seu carro e, como ele já estourou o limite de peças da unidade de potência, vai receber a punição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 out 2024 às 15:07

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 15:07

O líder do campeonato da Fórmula 1, Max Verstappen, começa o fim de semana sabendo que perderá cinco posições no grid de largada para o GP de São Paulo, no domingo. A Red Bull optou por trocar o motor a combustão de seu carro e, como ele já estourou o limite de peças da unidade de potência, vai receber a punição.
Max Verstappen venceu a corrida deste domingo na F1
Max Verstappen venceu a corrida deste domingo na F1 Crédito: Twitter @F1
Mesmo sendo um final de semana de sprint, a punição é paga somente na corrida em si, no domingo. E ele perde apenas cinco posições porque essa é a segunda troca que ele faz fora de sua alocação de quatro unidades de potência por ano, e a troca é somente de um dos componentes.
O GP de São Paulo é o evento mais óbvio para a Red Bull realizar essa troca, que era estudada pelo time devido à queda de desempenho dos motores que Verstappen tinha à disposição por conta da sua alta quilometragem.
Os problemas dele começaram na terceira etapa do ano, na Austrália, quando o holandês teve uma quebra. Isso fez com que ele estourasse o limite dos motores já 14ª corrida e recebesse a primeira punição, no GP da Bélgica. Na ocasião, ele largou em 11º e terminou em quarto.
A diferença de lá para cá é que a Ferrari melhorou muito o desempenho do carro, e agora está lutando por vitórias em todas as corridas. Verstappen tem, efetivamente, o terceiro melhor carro do grid. Por outro lado, as ultrapassagens não são difíceis em Interlagos, por isso fazia sentido a Red Bull efetuar essa troca aqui para que ele tenha um motor mais potente para as quatro últimas etapas do campeonato.
As atividades para o GP de São Paulo começam com o único treino livre, nesta sexta-feira, a partir das 11h30.

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