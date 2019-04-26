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Três meses após perder filho, pai de Emiliano Sala sofre infarto e morre

De acordo com informações da imprensa argentina, os médicos foram chamados para socorrer Horacio por volta das 5h em sua casa, na província de Santa Fé, mas, quando chegaram, já o encontraram morto

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 13:37

Publicado em 

26 abr 2019 às 13:37
Emiliano Sala Crédito: Reprodução/Site Oficial
O pai do atacante Emiliano Sala, Horacio Sala, sofreu um infarto e morreu na manhã desta sexta (26) na Argentina, três meses após o acidente aéreo que vitimou o filho.
De acordo com informações da imprensa argentina, os médicos foram chamados para socorrer Horacio por volta das 5h em sua casa, na província de Santa Fé, mas, quando chegaram, já o encontraram morto. Ele tinha 58 anos.
Há três meses, mais precisamente no dia 21 de janeiro, o avião que levava seu filho e o piloto David Ibbotson foi dado como desaparecido durante o trajeto entre Nantes e Cardiff, cidade na qual Emiliano Sala passaria a morar para defender o time local.
O avião foi encontrado duas semanas depois durante buscas no Canal da Mancha. Dentro dele estava o corpo do atacante de 28 anos. A tragédia causou comoção no futebol mundial.

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