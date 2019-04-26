Três meses após perder filho, pai de Emiliano Sala sofre infarto e morre

Emiliano Sala Crédito: Reprodução/Site Oficial

O pai do atacante Emiliano Sala, Horacio Sala, sofreu um infarto e morreu na manhã desta sexta (26) na Argentina, três meses após o acidente aéreo que vitimou o filho.

De acordo com informações da imprensa argentina, os médicos foram chamados para socorrer Horacio por volta das 5h em sua casa, na província de Santa Fé, mas, quando chegaram, já o encontraram morto. Ele tinha 58 anos.

Há três meses, mais precisamente no dia 21 de janeiro, o avião que levava seu filho e o piloto David Ibbotson foi dado como desaparecido durante o trajeto entre Nantes e Cardiff, cidade na qual Emiliano Sala passaria a morar para defender o time local.