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Fim de uma era

Sheilla Castro terá jogo de despedida pelo Minas Tênis Clube

Bicampeã olímpica se despede das quadras nesta sexta-feira (19), às 19h, em jogo festivo que contará com a presença de figuras importantes do esporte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2022 às 15:34

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 15:34

Sheila teve uma carreira de destaque, principalmente na seleção brasileira, conquistando dois ouros olímpicos
Sheila teve uma carreira de destaque, principalmente na seleção brasileira, conquistando dois ouros olímpicos Crédito: FIVB/Divulgação
Uma das maiores jogadoras do vôlei brasileiro vai encerrar sua carreira. Nesta sexta-feira (19), Sheilla Castro se despede do esporte em um jogo de despedida pelo Minas Tênis Clube. A partida acontece na Arena UniBH, às 19h, e marcará o fim de uma trajetória vencedora da bicampeã olímpica de 39 anos.
O evento contará com a presença ilustre de colegas que participaram de alguma forma da carreira de Sheilla, entre elas, Fernanda Garay, Macris e o treinador José Roberto Guimarães. A última passagem da oposta pelo Brasil foi justamente no Minas, quando integrou a comissão técnica da equipe, acumulando a função de jogadora. Para a atleta, sua última partida terá um sabor especial.
“O Minas sempre foi a minha casa e estou muito feliz por ter a oportunidade de jogar na Arena pela última vez, perto da torcida e com grandes amigos em quadra. Fico emocionada só de pensar, então sou muito grata ao Minas por me proporcionar mais este momento tão especial”, afirmou a agora ex-atleta, que continuará na comissão técnica da equipe.

TRAJETÓRIA

Sheilla começou sua carreira jogando pelo Mackenzie, em 1997. No entanto, a primeira conquista dela veio pelo clube em que fará a partida de despedida, o Minas, em 2002. Nesse mesmo ano, veio a primeira convocação para a seleção brasileira, no Campeonato Mundial.
Vinte anos depois, Sheilla acumula grandes conquistas durante a carreira, como o bicampeonato olímpico, diversos títulos de Grand Prix e da Superliga. A atleta ainda tentou disputar uma última olimpíada antes de se aposentar, no entanto, foi cortada da seleção em Tóquio.

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