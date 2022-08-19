Sheilla Castro terá jogo de despedida pelo Minas Tênis Clube

Sheila teve uma carreira de destaque, principalmente na seleção brasileira, conquistando dois ouros olímpicos Crédito: FIVB/Divulgação

Uma das maiores jogadoras do vôlei brasileiro vai encerrar sua carreira. Nesta sexta-feira (19), Sheilla Castro se despede do esporte em um jogo de despedida pelo Minas Tênis Clube. A partida acontece na Arena UniBH, às 19h, e marcará o fim de uma trajetória vencedora da bicampeã olímpica de 39 anos.

O evento contará com a presença ilustre de colegas que participaram de alguma forma da carreira de Sheilla, entre elas, Fernanda Garay, Macris e o treinador José Roberto Guimarães. A última passagem da oposta pelo Brasil foi justamente no Minas, quando integrou a comissão técnica da equipe, acumulando a função de jogadora. Para a atleta, sua última partida terá um sabor especial.

“O Minas sempre foi a minha casa e estou muito feliz por ter a oportunidade de jogar na Arena pela última vez, perto da torcida e com grandes amigos em quadra. Fico emocionada só de pensar, então sou muito grata ao Minas por me proporcionar mais este momento tão especial”, afirmou a agora ex-atleta, que continuará na comissão técnica da equipe.

TRAJETÓRIA

Sheilla começou sua carreira jogando pelo Mackenzie, em 1997. No entanto, a primeira conquista dela veio pelo clube em que fará a partida de despedida, o Minas, em 2002. Nesse mesmo ano, veio a primeira convocação para a seleção brasileira, no Campeonato Mundial.