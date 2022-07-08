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Clima esquentou

Sérgio Maurício se irrita e manda 'haters' pro inferno durante transmissão

Narrador do Grupo Bandeirantes não gostou das mensagens recebidas de telespectadores após ele comentar sobre manifestação de Sebastián Vettel
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jul 2022 às 12:19

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 12:19

O narrador Sérgio Mauricio, da Bandeirantes Crédito: Reprodução / Instagram
O narrador Sérgio Mauricio, a voz da Band na Fórmula 1, perdeu a paciência com algumas mensagens de telespectadores nas redes sociais após uma declaração sua durante o primeiro treino livre do GP da Áustria, na manhã desta sexta-feira (8), e mandou eles "irem pro inferno".
Uma câmera de dentro do carro do piloto Sebastián Vettel focou em seu capacete - que traz a mensagem 'Save the bees' (Salve as abelhas, em tradução livre). O motivo do capacete engajado do alemão é que os insetos estão em extinção em vários lugares da Europa.
Sérgio Mauricio não sabia dessa informação e disse: "O capacete do Vettel é uma campanha: 'Salve as abelhas'. Eu não sei porque as abelhas devam ser salvas, porque tem abelha pra caramba no mundo. Mas pode ser que algum lugar no mundo...".
"Esteja faltando", completou a frase o comentarista Reginaldo Leme. Que ainda continuou: "Eu entendo a posição do Vettel como a posição de várias pessoas que querem salvar qualquer tipo de ser vivo. Especialmente no caso das abelhas, que são inofensivas".
O narrador brincou com a situação e disse que as abelhas não eram tão inofensivas. "Pergunta para Dona Verinha se é inofensiva porque ela tá com um calombo no braço ontem, que ela abriu a mala do carro e tinha uma abelha dentro. Ela faz doce e tinha um abelha lá. A abelha foi lá e pimba".

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O comentário de Sérgio Mauricio viralizou nas redes sociais, e alguns fãs ficaram incomodados com a fala. Quando a prova foi paralisada com uma bandeira vermelha por conta do carro de Lando Norris na pista, o comunicador disparou contra quem estava mandando mensagens mal-educadas e mandou os haters para o inferno.
"Uma série de espectadores estão me mandando recados na #F1NaBandsports dizendo que as abelhas estão em extinção. Eu, sinceramente, não sabia, olha que eu gosto do mundo animal, sou pesquisador. E não sabia que as abelhas estão em extinção. Então agora apoio, e muito, a campanha do Vettel pela não extinção das abelhas, que são importantes. Adoro tomar mel de manhã, faz bem", iniciou.
"Muito obrigado a todos que estão mandando mensagem aqui, e os que estão mandando mensagem mal-educadas eu já bloqueei aqui. Eu não 'tô' com paciência, o ser humano tá me tirando a paciência. A pessoa pode fazer um questionamento, e pode responder de forma educada. Agora os mal-educados da internet, eu já estou por aqui com eles. Cheguei no meu limite. Sinceramente. Vai pro inferno. Vamos dar a voz para quem quer cuidar das abelhas. quem quer esculachar o outro na internet vai pro inferno", concluiu.

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