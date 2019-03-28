Afonso Cláudio, Anchieta, Iúna, Linhares, Nova Venécia, Santa Teresa, São Mateus e Viana vão receber as regionais dos Jogos Escolares do Espírito Santo 2019. A competição acontece de 06 de maio até 16 de junho.

Os vencedores de cada uma destas etapas, tanto da categoria infantil quanto juvenil, se enfrentarão nas finais estaduais, que serão disputadas nas duas primeiras semanas de julho, em Guarapari.

Sedes dos Jogos Escolares do Espírito Santo 2019 são definidas Crédito: Sesport/Divulgação

Com o intuito de aumentar a competitividade e melhorar o desempenho técnico dos atletas, a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) decidiu reduzir de onze para oito o número de regionais este ano.

“O critério para escolha dessas sedes teve como base a qualidade dos espaços físicos onde acontecerão os jogos, a logística de deslocamento e oportunidade para que novas cidades recebam a competição”, afirmou Cássio Fassarella, coordenador geral dos Jogos Escolares.

Números

Em 2018, os Jogos Escolares contaram com a participação de 4.387 atletas de 58 municípios, envolvendo 282 escolas públicas e 50 escolas particulares. O investimento para que a competição acontecesse foi de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

As expectativas este ano são de maior organização da competição e melhor qualidade dos atletas e equipes que representarão o Espírito Santo nos Jogos Escolares da Juventude, no segundo semestre.

Confira abaixo as datas e locais dos jogos:

6 a 12 de maio - Nova Venécia e Viana

20 a 26 de maio – Iúna e Santa Teresa

3 a 9 de junho – Anchieta e São Mateus

10 a 16 de junho - Afonso Cláudio e Linhares