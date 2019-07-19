'Saldanha da Gama Day': jogos e lançamento de programa de benefícios

Selo do Curso de Residência em Jornalismo Rede Gazeta Crédito: Divulgação

Enfrentando dificuldades para se manter, o Saldanha da Gama procura maneiras para se reinventar e viabilizar financeiramente as suas modalidades.

Para isso, o Alvirrubro vai promover neste sábado o Saldanha da Gama Day, evento que acontece no Ginásio Wilson Freitas, no bairro Forte de São João , em Vitória. Estão previstos amistosos de basquete e vôlei, e o clube ainda vai apresentar um programa de benefícios.

Clube Saldanha da Gama, em Vitória Crédito: Saldanha da Gama/Divulgação

O programa vai atender atletas e sócios. Os adeptos vão pagar uma taxa mensal ao clube e terão vantagens e descontos em estabelecimentos parceiros.

Segundo o diretor de marketing do Saldanha, Ronaldo Campos, o dinheiro arrecadado vai ser usado para quitar contas básicas do clube e despesas com manutenção.

Ainda de acordo com Ronaldo, esse é o início de um processo que envolve metas ousadas. "Para essa de reestruturação do clube que a gente está desenvolvendo, nós contamos com o apoio de todas as pessoas pessoas que já tiveram alguma relação com o clube para colocar o Saldanha como o principal clube do Espírito Santo nos esportes olímpicos", afirma.

Peneira e amistoso de basquete

Uma das maiores forças do basquete capixaba, o Saldanha da Gama sempre foi um celeiro de craques na modalidade. O clube já revelou grandes nomes da modalidade como Anderson Varejão, que jogou por 13 temporadas na NBA e atualmente defende o Flamengo.

Time de basquete do Saldanha da Gama Crédito: Saldanha da Gama/Divulgação

E, para manter essa tradição, a partir das 9h, o Saldanha da Gama Day também terá um aulão de basquete e logo depois uma avaliação para atletas de 12 a 19 anos. De acordo com a diretoria do clube, a expectativa é de que 40 jovens participem da seleção.

A programação ainda conta com um amistoso do elenco principal do Saldanha contra o Avab-ES. O time é atual bicampeão da Copa Espírito Santo de Basquete.

Reforços e clássico no vôlei feminino

O Saldanha também apresenta no evento a sua nova equipe de vôlei feminino. O clube recebe novas atletas que se juntarão às jogadoras da atual equipe master do clube. No fim do Saldanha da Gama Day, o Alvirrubro enfrenta as arquirrivais do Álvares Cabral.

Time de vôlei feminino do Saldanha da Gama Crédito: Saldanha da Gama/Divulgação