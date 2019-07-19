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Reestruturação

'Saldanha da Gama Day': jogos e lançamento de programa de benefícios

Evento, que vai ajudar nas contas e despesas com manutenção do clube, acontece neste sábado, no Ginásio Wilson Freitas, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2019 às 14:55

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 14:55

Selo do Curso de Residência em Jornalismo Rede Gazeta Crédito: Divulgação
Enfrentando dificuldades para se manter, o Saldanha da Gama procura maneiras para se reinventar e viabilizar financeiramente as suas modalidades.
Para isso, o Alvirrubro vai promover neste sábado o Saldanha da Gama Day, evento que acontece no Ginásio Wilson Freitas, no bairro Forte de São João, em Vitória. Estão previstos amistosos de basquete e vôlei, e o clube ainda vai apresentar um programa de benefícios.
Clube Saldanha da Gama, em Vitória Crédito: Saldanha da Gama/Divulgação
O programa vai atender atletas e sócios. Os adeptos vão pagar uma taxa mensal ao clube e terão vantagens e descontos em estabelecimentos parceiros.
Segundo o diretor de marketing do Saldanha, Ronaldo Campos, o dinheiro arrecadado vai ser usado para quitar contas básicas do clube e despesas com manutenção.
Ainda de acordo com Ronaldo, esse é o início de um processo que envolve metas ousadas. "Para essa de reestruturação do clube que a gente está desenvolvendo, nós contamos com o apoio de todas as pessoas pessoas que já tiveram alguma relação com o clube para colocar o Saldanha como o principal clube do Espírito Santo nos esportes olímpicos", afirma. 
> Clube Saldanha da Gama resiste em meio à dificuldade de manter esportes
Peneira e amistoso de basquete
Uma das maiores forças do basquete capixaba, o Saldanha da Gama sempre foi um celeiro de craques na modalidade. O clube já revelou grandes nomes da modalidade como Anderson Varejão, que jogou por 13 temporadas na NBA e atualmente defende o Flamengo.
Time de basquete do Saldanha da Gama Crédito: Saldanha da Gama/Divulgação
E, para manter essa tradição, a partir das 9h, o Saldanha da Gama Day também terá um aulão de basquete e logo depois uma avaliação para atletas de 12 a 19 anos. De acordo com a diretoria do clube, a expectativa é de que 40 jovens participem da seleção.
> Sesc desiste de assumir antiga sede do Saldanha
A programação ainda conta com um amistoso do elenco principal do Saldanha contra o Avab-ES. O time é atual bicampeão da Copa Espírito Santo de Basquete.
Reforços e clássico no vôlei feminino 
O Saldanha também apresenta no evento a sua nova equipe de vôlei feminino. O clube recebe novas atletas que se juntarão às jogadoras da atual equipe master do clube. No fim do Saldanha da Gama Day, o Alvirrubro enfrenta as arquirrivais do Álvares Cabral.
Time de vôlei feminino do Saldanha da Gama Crédito: Saldanha da Gama/Divulgação
O novo time de vôlei do clube do Forte São João pretende disputar as principais competições da modalidade no Estado.

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