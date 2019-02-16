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Promessa do atletismo

Rudolph Ingram: garoto de sete anos que está a três segundos de Bolt

Norte-americano acumula 20 medalhas de ouro e seu desempenho é comparado ao multicampeão olímpico jamaicano

Publicado em 

16 fev 2019 às 17:36

Publicado em 16 de Fevereiro de 2019 às 17:36

Rudolph Ingram, a nova promessa do atletismo norte-americano Crédito: Reprodução/Instagram
Aos sete anos de idade, o norte-americano Rudolph Ingram é a nova promessa do atletismo. Acumulando 20 medalhas de ouro, ele está a apenas três segundos do recorde mundial de Usain Bolt nos 100 metros rasos.
O norte-americano bateu o recorde das crianças na categoria de 100 metros ao marcar 13,48 segundos. Seu desempenho é comparado ao do multicampeão olímpico jamaicano e um dos seus apelidos é "mini Bolt".
> Mais rápido do Brasil, capixaba desafia o homem que parou Usain Bolt
E não são apenas as medalhas de ouro que ele ostenta. Outras 16 conquistas completam a coleção de 36 pódios do garoto que vive em Tampa Bay, na Flórida, Estados Unidos. O desempenho de Rudolph comparado a outras crianças da mesma idade impressiona. Confira imagens de uma das competições:
A fama de Rudolph vai além das pistas. Nas redes sociais, o atleta é considerado um "modelo fitness infantil". Apenas em sua conta no Instagram são mais de 400 mil seguidores. Por lá, ele compartilha imagens das suas competições, exibe um físico de dar inveja aos adultos e mostra que também tem estilo.
Rudolph também joga futebol americano e sua velocidade garante o destaque. Running back do Tampa Ravens, ele foi o jogador mais valioso da temporada regular e dos playoffs, marcando 10 touchdowns. Em vídeo compartilhado em sua conta no Instagram, o garoto aparece driblando todos os adversários durante um jogo. Assista:
Atualmente, Rudolph é recordista nacional nas provas de 55 metros e ocupa o terceiro lugar nos 100 metros. Confira atuações e imagens de Rudolph Ingram:

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