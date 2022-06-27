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Surfe

Rio Pro terá semifinal 100% brasileira

Filipinho, Italo, Samuel e Dora fazem história e garantem final brasileira no Circuito Mundial. Provas acontecem na Praia de Itaúna, em Saquarema

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 18:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jun 2022 às 18:58
Passando a Limpo: É falso que Italo Ferreira tenha pedido prisão de Lula na entrega da medalha em Tóquio
Medalhista olimpico, Italo Ferreira está entre os quatro semifinalistas brasileiros do Rio Pro Crédito: Miriam Jeske/COB
O Brasil fez história no Circuito Mundial de Surfe nesta segunda-feira ao colocar quatro atletas na semifinal do Rio Pro. Medalhista olímpico, Italo Ferreira disputará uma vaga na final com Samuel Pupo, enquanto Filipe Toledo terá Yago Dora pela frente. As provas aconteceram na Praia de Itaúna, em Saquarema.
Italo enfrentou nas quartas de final o irmão de Samuel Pupo, Miguel Pupo, e classificou apenas no critério de desempate. O campeão olímpico empatou a série com uma onda a três minutos do fim da bateria, que lhe rendeu uma nota 8.7. Ele voou para seguir na briga pelo título.
"Está sendo uma competição bem difícil, porque está frio e eu não gosto de surfar com roupa de borracha. Eu precisei me arriscar, fazendo uma grande nota para a virada, busquei a rotação no aéreo e consegui. Faltam duas baterias para eu alcançar o meu objetivo no campeonato e eu espero continuar na mesma pegada para alcançar o objetivo", falou Italo Ferreira.

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Outro favorito ao título, Filipe Toledo venceu Connor O’Leary sem muita dificuldade. O brasileiro começou com uma belíssima onda de 8.60. Ele ainda recebeu uma outra nota de 6.50, ficando com 15.10. Com isso, passou a administrar a vantagem contra o australiano, que nada pôde fazer para evitar a derrota.
"Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo e só tenho agradecer à minha família por estar sempre comigo, me apoiando e me dando força. O mar está incrível e tem gerado ondas maravilhosas, então eu espero continuar surfando bem e alcançar o meu objetivo, que é o título", explicou Filipe Toledo.
Atual líder do ranking mundial, Filipe Toledo garantiu também no Rio Pro a classificação na grande final da WSL, que acontecerá em setembro, em Trestles, nos Estados Unidos, com a participação dos cinco melhores surfistas mais bem ranqueados.
"É muito maluco tudo isso. Esse era o meu primeiro objetivo, conquistar a vaga no Top 5. Só de estar lá, para mim já é um grande feito. Conquistar essa vaga tão cedo, ainda aqui no Brasil e saber que eu já vou estar lá é muito gratificante, não poderia ser melhor. Estou muito feliz", falou o brasileiro um pouco antes de conseguir a vaga na semifinal do Rio Pro.

SAMUEL E YAGO

Samuel chegou à semifinal ao passar por Mateus Herdy por 12.80 a 8.83, vencendo a bateria nos minutos finais. Já Yago Dora eliminou Callum Robson sendo dominante do início ao fim. Ele venceu por 14.17 a 7.00.

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