Recorde: 12 mil pessoas vão correr a Dez Milhas Garoto e a Garotada

A 28ª edição da Dez Milhas Garoto, em 2017 Crédito: Manoel Henrique/Divulgação

No próximo final de semana, acontece uma das mais importantes corridas de rua do Brasil: a 29ª Dez Milhas Garoto, e de uma das principais provas infanto-juvenil: a 17ª Corrida Garotada. Na edição deste ano, as corridas registraram um novo recorde de participantes. Cerca de 12.000 pessoas se inscreveram para participar das duas provas.

A Corrida Garotada acontece neste sábado (01) e tem disputas de baterias com crianças de 6 a 17 anos, separadas por idade e por gênero. A largada acontece na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha, a partir das 8h.

Já a Dez Milhas tem um percurso de 16 quilômetros e acontece no domingo (02). As categorias são atleta cadeirante, elite feminino, elite masculino, atleta com deficiência, atleta capixaba, geral e colaboradores.

Além dos atletas de elite brasileiros, a Dez Milhas Garoto também atrai representantes de outros países, como Quênia, Etiópia e Tanzânia  países com muita tradição no esporte. Entre os nomes estrangeiros, vale destacar o de Paul Kipkemoi Kipkorir, atual campeão da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e que chega para acirrar a disputa pelo título de campeão de 2018 com os brasileiros Gilmar Silvestre, vice-campeão em 2017, e Wellington Bezerra da Silva, terceiro lugar no ano passado. No feminino, a queniana Esther Chesang Kakuri volta para tentar repetir a vitória de 2017, enfrentando as brasileiras Mirela Saturnino Andrade e Franciane dos Santos Moura.

A premiação da Dez Milhas Garoto será em dinheiro para os vencedores das diversas categorias, tais como os atletas que completarem o circuito em menor tempo no geral, melhores capixabas, melhores colaboradores da fábrica de Chocolates Garoto e melhores cadeirantes, todas elas de ambos os sexos. A premiação para os primeiros brasileiros será no valor de R$ 10 mil.

Serviço

17ª Corrida Garotada

Data: 1º de setembro

Horário: 8h00

Endereço: Orla da Praia de Itaparica  Vila Velha

29ª Corrida Dez Milhas Garoto

Data: 2 de setembro

Horário de largada:

Atletas de Elite: 7h40

Inscritos  público geral: 8h

Largada: Avenida Dante Michelini x Avenida Luiz Manoel Vellozo  Praia de Camburi (Vitória-ES)