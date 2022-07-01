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Piquet usa expressão homofóbica em novo trecho da entrevista

Portal Grande Prêmio descobriu novo trecho onde o ex-piloto, que havia se justificado por usar uma expressão racista, voltou a ofender Lewis Hamilton, dessa vez de maneira homofóbica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2022 às 16:32

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 16:32

Nelson Piquet é conhecido por gerar polêmicas desde que era piloto
Nelson Piquet é conhecido por gerar polêmicas desde que era piloto Crédito: Rodrigo Ruiz/Motorsport
O ex-piloto Nelson Piquet, 69, voltou a receber críticas após divulgar uma nota justificando o uso do termo "neguinho" para se referir ao piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, 37. Outro trecho da entrevista -publicada no ano passado, e que viralizou no início da semana- foi divulgado. No vídeo, Piquet usa novamente o termo racista e uma expressão homofóbica.
Piquet ofende o finlandês Keke Rosberg, campeão de 1982, e pai do antigo rival de Hamilton na Mercedes, Nico Rosberg. "O Keke? Era uma bosta. Não tinha valor nenhum. É que nem o filho dele [Nico], ganhou um campeonato, o neguinho [Hamilton] devia estar 'dando mais cu' naquela época e estava meio ruim", disse.
O trecho foi reproduzido pelo portal Grande Prêmio, e a entrevista foi originalmente concedida em novembro do ano passado a um canal do YouTube chamado Motorsports Talks -que retirou o vídeo do ar. No primeiro momento da entrevista, Piquet chama Hamilton de "neguinho" duas vezes.

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A fala surgiu ao ex-piloto opinar sobre a batida do heptacampeão com Max Verstappen no Grande Prêmio da Inglaterra de 2021. O automobilista holandês namora a filha do ex-piloto, Kelly. Na tarde desta quinta-feira (30), Piquet justificou o uso do termo em um comunicado.
"O que eu disse foi mal pensado, e não defendo isso, mas vou esclarecer que o termo usado é aquele que tem sido amplamente e historicamente usado coloquialmente no português brasileiro como sinônimo de 'cara' ou 'pessoa' e foi nunca teve a intenção de ofender", escreveu.
Após o episódio, Hamilton pediu que 'velhas vozes' não tenham mais espaço na Fórmula 1. "Por que continuamos dando espaço a estas velhas vozes?", questionou. "Não devemos dar uma plataforma a estas pessoas. Falam do nosso esporte e nós tentamos ir em uma direção completamente diferente, não é representativo."

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