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Paulo André vence os 100 metros rasos na Universíade, na Itália

O velocista capixaba cravou 10s09 na prova disputada em Nápoles
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

09 jul 2019 às 20:24

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 20:24

Paulo André Camilo está com tudo em julho. Após conquistar o índice para os Jogos Olímpicos do Japão em 2020 para os 100m rasos no último dia 0(1), o velocista capixaba de 20 anos venceu a final dos 100 m na Universíade (Mundial Universitário) de Nápoles, na Itália, com o tempo de 10s09 nesta terça-feira (09). 
Paulo André Camilo (azul) teve de fazer prova de recuperação para buscar vaga nos 100m Crédito: Thiago Parmalat/CBDU
O brasileiro Rodrigo Nascimento ficou com a medalha de bronze na prova, com tempo de 10s32.
Neste ano, Paulo André já havia integrado a equipe brasileira de 4 x 100 m campeã do Mundial de revezamento disputado em Yokohama, no Japão. Na ocasião, o time brasileiro fez a marca de 38s05, a terceira melhor da atual temporada.
O velocista, que cresceu em Vila Velha, é bicampeão dos 100 m do Troféu Brasil, equivalente ao Campeonato Brasileiro de atletismo.
Agora o jovem muda o foco da preparação para o Pan-americano 2019, que tem início no dia 26 de julho, em Lima, no Peru.
 

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