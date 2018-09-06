Patente alta: Odile vira 3° sargento da Marinha e sonha com Tóquio

A quantidade de medalhas conquistadas em inúmeros países de quase todos os continentes é difícil de contar, como ela mesmo diz. Os destaques mais expressivos, porém, são facilmente lembrados: dez vezes campeã capixaba, ouro no Sul-Americano de 2010, no Brasil, bronze no Sul-Americano de 2010, na Colômbia e líder do ranking brasileiro. Esse é apenas um breve currículo de Odile Ginaid, velejadora capixaba de 32 anos que agora assume uma nova patente na Marinha do Brasil: 3º sargento.
Odile fará parte da equipe de atletas de alto rendimento da vela, na classe laser radial, através do Programa Olímpico da Marinha (PROLIM).
“Estou muito feliz com essa conquista e por fazer parte de uma equipe com grandes atletas de modalidades distintas. Sou grata também ao que a Marinha tem feito por mim, afinal, estão me dando a oportunidade para eu dar um novo gás na minha carreira. Estar na Marinha é fruto do meu trabalho de anos, por isso estou confiante e disposta a mostrar que tenho capacidade de seguir no esporte de alto rendimento”, comentou Odile.
Após ficar por cerca de dois anos afastada dos treinos de alto nível e das grandes competições internacionais para investir em outro ramo, já que é formada em administração, Odile retornou com tudo ao cenário nacional e, logo de cara, mesmo sem ter muito tempo de preparação, conquistou uma medalha de bronze no Sul-Americano do Chile em março. Agora, a sargenta Odile mira a disputa do Pan-Americano do Peru, que acontece em março de 2019. Antes disso, a capixaba fará treinamentos especiais e alguns torneios no Brasil. Tudo isso porque ela também deseja disputar os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, no Japão.
“Meu plano de curto prazo é competir na Copa Brasil de Vela, que será em Florianópolis, em novembro. Para médio prazo, a intenção é classificar o Brasil para os jogos Pan Americanos do Peru. Mas tratando-se de olimpíada o sonho continua vivo. Participei dos ciclos de Londres e do Rio, então, agora estou mais experiente. Quem sabe eu consiga realizar esse objetivo. Vou treinar para isso”, concluiu Odile.
PARA ESTAR 100%
De olho nas competições que estão por vir, Odile Ginaid não quer se contentar com pouco em seu retorno ao esporte. A concorrência é forte e a capixaba afirma estar ciente disso. Com a temporada deste ano perto do fim, o objetivo da velejadora é manter o ritmo desde já e conquistar os melhores resultados para assegurar sua participação no Pan do Peru. Mas para isso ela precisa se recuperar totalmente de uma lesão no joelho direito que a vem incomodando há alguns meses.
"Estou fazendo trabalho de fisioterapia há cerca de um mês para poder me recuperar dessa lesão. Me disseram que eu precisaria fazer cirurgia, mas preferi diminuir a carga e investir na fisioterapia para tentar curar a lesão sem necessidade de cirurgia. Depois, quando estiver melhor recuperada, vou manter meus treinos no Rio de Janeiro e em Florianópolis. Já em janeiro retorno ao Espírito Santo e dou sequência aos treinos em solo capixaba por conta dos bons ventos que sopram no Estado nessa época", pontua Odile.