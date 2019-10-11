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Superação

Paratleta de Linhares busca patrocínio para ir a campeonatos em SP

Lucas Marcelino Ferreira, de 18 anos, não tem a mão direita e pratica voleibol sentado. Para participar de duas competições importantes em São Paulo, em novembro e dezembro, ele pede a ajuda de patrocinadores

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 17:37

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

11 out 2019 às 17:37
Lucas Marcelino Ferreira pratica voleibol sentado em Linhares Crédito: Arquivo pessoal
Aos 18 anos, o estudante Lucas Marcelino Ferreira é uma inspiração para muita gente. Ele nasceu sem a mão direita e se tornou um atleta. Hoje em dia, ele pratica voleibol sentado e conta que o esporte é tudo em sua vida. Mas, para continuar no vôlei e participar de dois importantes campeonatos em São Paulo, o morador de Linhares, no Norte do Estado, disse que precisa de patrocinadores.
Lucas garante que sempre lidou bem com a deficiência que ele tem. “Com 10 anos, comecei a praticar esportes. Já pratiquei futebol de campo, handebol, natação, atletismo e agora estou no voleibol sentado. Adoro o esporte, mas preciso de ajuda financeira com uniformes e com passagens de avião para ir às competições em São Paulo”, disse.
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Em novembro, acontece o Campeonato Brasileiro Escolar e, em dezembro, o Campeonato Brasileiro Adulto. Sem patrocínio, o atleta afirmou que não consegue participar. “Não consigo viajar sem essa ajuda financeira. Com a renda da minha família, não conseguimos arcar com os custos”, explicou o estudante.

IMPORTÂNCIA DO ESPORTE

Lucas Marcelino Ferreira também já praticou atletismo Crédito: Arquivo pessoal
Lucas afirma que o esporte é seu estilo de vida. “Quem pratica esportes tem uma saúde melhor, e o vôlei me motiva a não desistir dos meus sonhos. Eu me tornei uma pessoa melhor, o esporte é tudo para mim. Quanto ao voleibol sentado, é um esporte adaptado, mesmo sem a mão direita consigo jogar normalmente, não é um empecilho”, ressaltou.
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Cursando o 2º ano do Ensino Médio em uma escola estadual, o jovem já pensa na profissão que pretende seguir, mas sem deixar de ser um atleta. “Quero fazer faculdade de Educação Física ou de Administração. Além disso, vou continuar como atleta, quero me aprofundar no esporte”, explicou Lucas.

COMO AJUDAR

Para ser um patrocinador do Lucas, basta entrar em contato com ele pelo telefone (27) 99897-6493.

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