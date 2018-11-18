Nos passos da mãe: filha de Neymara Carvalho é campeã brasileira

Luna comemorou o título ao lado da mãe, Neymara Carvalho Crédito: Divulgação

Tal mãe, tal filha. Nove vezes campeã brasileira de bodyboard, Neymara Carvalho viveu neste sábado (17) mais um dia especial no esporte. Não que ela tenha vencido, mas é como se fosse. Isso porque a filha da Pequena Notável, Luna Hardman, de 12 anos, conquistou o primeiro título brasileiro dela, mantendo a tradição de conquistas da família.

Competindo em Porto das Dunas, no Ceará, a jovem nem precisou ir à final para sagrar-se campeã. Isso porque nas três etapas anteriores, a menina prodígio já havia vencido as etapas da Barra do Jucu, em Vila Velha, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, além de um terceiro lugar em Itacoatiara, no Rio.

"Eu me sinto muito feliz sendo a campeã Brasileira Open 2018. É uma emoção enorme, pois estou no meu primeiro ano e já conquistei um título. Foi um presente e uma grande surpresa que estarei levando para casa", contou Luna momentos após a conquista, aproveitando para fazer uma análise da temporada.

"Esse ano foi muito legal e importante. Venci em Santa Catarina e também em casa (Barra do Jucu). Quero aproveitar para agradecer a minha família e a todos que me ajudaram", disse Luna.

Luna conquistou o primeiro brasileiro com apenas 12 anos Crédito: Divulgação

Mãe coruja, como não poderia deixar de ser, Neymara também não se conteve com a conquista da filha. "É uma felicidade em dobro vendo a realização de um filho. Acompanho desde o início esse despertar dela pela competição. Acredito que esse título seja capaz de desenvolver nela o desejo de quem sabe ser uma futura profissional. Vai depender dela, mas talento já provou que tem de sobra. A sensação é de estar me vendo nela, revivendo a minha história. É muito emocionante. Estou adrenalizada desde que acordei hoje (ontem). Foi bonito, o ano todo foi bonito. A maior vitória que posso ter é ver minha filha no esporte", contou a eneacampeão brasileira.

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