Monique sofre lesão no joelho e desfalca Sesc Flamengo em 'decisão'

O Sesc RJ Flamengo teve um desfalque importante para a reta decisiva da Superliga feminina de vôlei. A oposta Monique teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um treino no último domingo, vai passar por cirurgia e está fora na fase mais importante do campeonato.

Nesta terça-feira, o time garante vaga na decisão se voltar a vencer o Dentil/Praia Clube. Na primeira partida, o time carioca levou a melhor por 3 a 0, na Arena Praia, em grande atuação coletiva.

Monique, dr 35 anos, tem passagens importantes pela Seleção Brasileira. Ela é, ao lado da central Juciely, a jogadora mais preparada do Sesc Rj Flamengo para decisões. A companheira falou sobre a preparação do grupo em meio ao baque.

- O aspecto emocional sempre é importante, ainda mais em jogos decisivos como esse. É uma grande perda, mas vamos transformar isso em mais uma causa para a gente lutar. Vamos lutar por ela. Chegamos até aqui fortalecidas como grupo. E seguiremos assim. Esta temporada tem sido de muito aprendizado para todas nós. Aprendemos muito com nossas próprias fraquezas e limitações. Nos fechamos, jogadoras e todos da comissão técnica, e assim conseguimos potencializar o que de melhor cada um pode dar para o time. Vamos seguir assim, com os pés no chão e sabendo que não tem nada ganho - disse a capitã Juciely.

Sabrina, que tem entrado bem, pode ser escalada como oposta. Outra opção é Gabiru sair jogando como ponteira e a dominicana Peña ser deslocada para a função de oposta.

Quem avançar na série entre Sesc RJ Flamengo e Praia Clube enfrenta o vencedor do confronto entre Itambé/Minas e Sesi Vôlei Bauru. As mineiras levaram a melhor no primeiro jogo.