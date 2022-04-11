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Monique sofre lesão no joelho e desfalca Sesc Flamengo em 'decisão'

Jogadora teve constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, após sofrer torção no treino do último domingo. Time de Bernardinho lidera série contra o Praia...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 17:35
O Sesc RJ Flamengo teve um desfalque importante para a reta decisiva da Superliga feminina de vôlei. A oposta Monique teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um treino no último domingo, vai passar por cirurgia e está fora na fase mais importante do campeonato.
Nesta terça-feira, o time garante vaga na decisão se voltar a vencer o Dentil/Praia Clube. Na primeira partida, o time carioca levou a melhor por 3 a 0, na Arena Praia, em grande atuação coletiva.
Monique, dr 35 anos, tem passagens importantes pela Seleção Brasileira. Ela é, ao lado da central Juciely, a jogadora mais preparada do Sesc Rj Flamengo para decisões. A companheira falou sobre a preparação do grupo em meio ao baque.
- O aspecto emocional sempre é importante, ainda mais em jogos decisivos como esse. É uma grande perda, mas vamos transformar isso em mais uma causa para a gente lutar. Vamos lutar por ela. Chegamos até aqui fortalecidas como grupo. E seguiremos assim. Esta temporada tem sido de muito aprendizado para todas nós. Aprendemos muito com nossas próprias fraquezas e limitações. Nos fechamos, jogadoras e todos da comissão técnica, e assim conseguimos potencializar o que de melhor cada um pode dar para o time. Vamos seguir assim, com os pés no chão e sabendo que não tem nada ganho - disse a capitã Juciely.
Sabrina, que tem entrado bem, pode ser escalada como oposta. Outra opção é Gabiru sair jogando como ponteira e a dominicana Peña ser deslocada para a função de oposta.
Quem avançar na série entre Sesc RJ Flamengo e Praia Clube enfrenta o vencedor do confronto entre Itambé/Minas e Sesi Vôlei Bauru. As mineiras levaram a melhor no primeiro jogo.
Crédito: MoniqueédesfalquedoSescFlamengonasemifinaldaSuperliga(Foto:GilvandeSouza

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