Maratoninha transforma estacionamento de shopping em pista de corrida

A 3ª Maratoninha Boulevard vai reunir 400 crianças, de 3 a 11 anos, em uma manhã de corrida e diversão no Dia das Crianças. Com o universo de Minecraft como inspiração, o evento será realizado no dia 12 de outubro, das 8 às 10 horas, no estacionamento E do Boulevard Shopping Vila Velha.





A proposta é colocar os pequenos em movimento e fazer da atividade física uma experiência de diversão em família. As provas serão organizadas por faixa etária, com distâncias adequadas a cada fase. Os pequenos de 3 a 5 anos terão pela frente um percurso de 50 metros, com 100 vagas. Já as crianças de 6 a 8 anos vão correr 300 metros, em uma categoria com 160 vagas.





Para os participantes de 9 a 11 anos, o desafio será de 600 metros, com 140 vagas. As baterias serão realizadas de acordo com a idade e, nas faixas de 6 a 11 anos, as provas serão divididas entre meninos e meninas. Depois da corrida, a programação continua. O evento terá recreadores e parque de infláveis gratuitos, ampliando a diversão para as famílias que forem ao shopping celebrar o Dia das Crianças.



