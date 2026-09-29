Maratoninha transforma estacionamento de shopping em pista de corrida

A 3ª Maratoninha Boulevard vai reunir 400 crianças, de 3 a 11 anos, em uma manhã de corrida e diversão no Dia das Crianças. Com o universo de Minecraft como inspiração, o evento será realizado no dia 12 de outubro, das 8 às 10 horas, no estacionamento E do Boulevard Shopping Vila Velha.
A proposta é colocar os pequenos em movimento e fazer da atividade física uma experiência de diversão em família. As provas serão organizadas por faixa etária, com distâncias adequadas a cada fase. Os pequenos de 3 a 5 anos terão pela frente um percurso de 50 metros, com 100 vagas. Já as crianças de 6 a 8 anos vão correr 300 metros, em uma categoria com 160 vagas.
Para os participantes de 9 a 11 anos, o desafio será de 600 metros, com 140 vagas. As baterias serão realizadas de acordo com a idade e, nas faixas de 6 a 11 anos, as provas serão divididas entre meninos e meninas. Depois da corrida, a programação continua. O evento terá recreadores e parque de infláveis gratuitos, ampliando a diversão para as famílias que forem ao shopping celebrar o Dia das Crianças.
Serviço
3ª Maratoninha Boulevard
Data: 12 de outubro, (segunda-feira)
Local: Estacionamento E, do Boulevard Shopping Vila Velha.
Horário: 8h às 10h
Inscrições: on-line pelo site a partir do dia 30 de setembro às 14h:
Ingresso: doação de um brinquedo em bom estado, que será destinado ao Projeto Mais Amor.
Classificação: 03 a 11 anos.