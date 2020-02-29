Maior nome da sinuca do Brasil, Rui Chapéu morre aos 79 anos

O baiano Rui Chapéu, lenda da sinuca brasileira, morreu na madrugada deste sábado, em São Paulo, aos 79 anos. Ele passou mal no apartamento de sua filha por volta de 1h e foi levado para o hospital, onde foi constatada a presença de água no pulmão. Mais tarde, aproximadamente às 4h, teve um infarto fulminante e faleceu. Ainda não há informações sobre o velório. A informação foi divulgada primeiramente pelo site Globoesporte.com.
Nascido em Itabuna, Rui Chapéu nasceu em 21 de março 1940 e se chamava José Rui de Mattos Amorim. Ele ficou conhecido por suas participações no "Show do Esporte", programa de Luciano do Valle na "Rede Bandeirantes".
O sinuquista, célebre pelas boinas brancas, foi contratado pela emissora em 1984 e ajudou a desmistificar a imagem da sinuca como uma prática de malandros e desocupados. Suas participações em campeonatos eram transmitidos na TV aberta, e ele se tornou uma lenda.
Rui Chapéu começou a jogar sinuca ainda criança na Bahia. Em uma entrevista dada em 2014, disse que só começou a viver da prática em 1970, já em São Paulo. Antes disso, ele chegou a ser caminhoneiro e dono de mercearia.
Com informações do Uol Esportes e Globoesporte.com