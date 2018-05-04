Álvares Cabral encara velho conhecido na estreia da Copa do Brasil

Erich Bomfim segue como comandante do futsal do Álvares Cabral na Copa do Brasil Crédito: Edson Chagas/12/04/2017

Neste sábado (05), o time de futsal adulto do Álvares Cabral entra em quadra para a estreia na Copa do Brasil 2018. O confronto é contra um velho conhecido cabralista, o Tupi-MG, mesmo adversário do primeiro jogo da competição em 2017. As lembranças são as melhores possíveis. Foram dois jogos disputados e a equipe capixaba avançou à fase seguinte.

A Copa do Brasil é uma das principais competições em âmbito nacional da modalidade e principal objetivo do Álvares na temporada. Novamente comandados pelo técnico Erich Bonfim, os jogadores cabralistas iniciaram os treinamentos há três meses visando a disputa do torneio.

Em 2017, o clube disputou pela primeira vez a Copa do Brasil e foi eliminado na terceira fase, quando acabou derrotado pela equipe do Sorriso-MT na prorrogação do segundo jogo. Esse ano os cabralistas pretendem alçar voos mais altos e pretendem mostrar a força do futsal do Espírito Santo.

Com um elenco forte, renovado e bem diferente do ano passado, a equipe conta com jogadores mais novos e contratados de outras equipes, além dos atletas mais experientes e que fizeram parte do grupo de 2017.

Um deles é o pivô Camilo Neves, que destaca a expectativa para a estreia, apesar das dificuldades que o futsal encontra no Estado. "No ano passado tivemos a experiência depois de muito tempo sem o Estado ser representado em uma competição nacional. Esse ano estamos mais preparados, com um time mais novo e que quer mostrar resultado. Juntar um pouco da experiência de quem já participou com a juventude de quem chegou esse ano é essencial frisou.