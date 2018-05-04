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Futsal

Álvares Cabral encara velho conhecido na estreia da Copa do Brasil

Capixabas encaram o Tupi, em Juiz de Fora (MG), neste sábado, às 18 horas

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 19:23
Erich Bomfim segue como comandante do futsal do Álvares Cabral na Copa do Brasil Crédito: Edson Chagas/12/04/2017
Neste sábado (05), o time de futsal adulto do Álvares Cabral entra em quadra para a estreia na Copa do Brasil 2018. O confronto é contra um velho conhecido cabralista, o Tupi-MG, mesmo adversário do primeiro jogo da competição em 2017. As lembranças são as melhores possíveis. Foram dois jogos disputados e a equipe capixaba avançou à fase seguinte.
A Copa do Brasil é uma das principais competições em âmbito nacional da modalidade e principal objetivo do Álvares na temporada. Novamente comandados pelo técnico Erich Bonfim, os jogadores cabralistas iniciaram os treinamentos há três meses visando a disputa do torneio.
Em 2017, o clube disputou pela primeira vez a Copa do Brasil e foi eliminado na terceira fase, quando acabou derrotado pela equipe do Sorriso-MT na prorrogação do segundo jogo. Esse ano os cabralistas pretendem alçar voos mais altos e pretendem mostrar a força do futsal do Espírito Santo.
Com um elenco forte, renovado e bem diferente do ano passado, a equipe conta com jogadores mais novos e contratados de outras equipes, além dos atletas mais experientes e que fizeram parte do grupo de 2017. 
Um deles é o pivô Camilo Neves, que destaca a expectativa para a estreia, apesar das dificuldades que o futsal encontra no Estado. "No ano passado tivemos a experiência depois de muito tempo sem o Estado ser representado em uma competição nacional. Esse ano estamos mais preparados, com um time mais novo e que quer mostrar resultado. Juntar um pouco da experiência de quem já participou com a juventude de quem chegou esse ano é essencial frisou.
Os atletas cabralistas embarcam na madrugada deste sábado para Juiz de Fora-MG. A partida está marcada para começar às 18h, e vai acontecer no ginásio da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O jogo de volta acontece no dia 19 de junho, às 10 horas no Ginásio do Álvares Cabral, em Vitória.

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