Flamengo faz de pênalti no fim, vence Atlético no sufoco e ultrapassa Palmeiras

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Flamengo marcou de pênalti no fim, venceu o Atlético-MG por 3 a 2 e retomou a liderança do Palmeiras. A partida foi realizada nesta segunda-feira (26), no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão.
O Atlético marcou com Bernard e Renan Lodi, enquanto Plata, Arrascaeta e Carrascal fizeram para o Rubro-Negro. O gol decisivo saiu no fim do segundo tempo, de pênalti, sofrido por Léo Pereira.
Com a vitória, o Rubro-Negro retomou a liderança do Palmeiras. O Alviverde venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no sábado (24), e chegou aos 69 pontos. O time carioca agora está com 70.
O resultado também acontece após a eliminação na Libertadores. Na semana passada, o time do técnico Leonardo Jardim caiu na semifinal para o Estudiantes-ARG, nos pênaltis, no Maracanã.
O Flamengo voltará a campo na quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), em clássico contra o Vasco, no Nilton Santos. O Atlético-MG receberá o rival Cruzeiro no mesmo dia, às 19h30, na Arena MRV.
COMO FOI O JOGO
Arrascaeta foi desarmado, e o Atlético-MG marcou após contra-ataque mortal. Aos sete minutos, Victor Hugo encontrou Preciado pela direita, que avançou até a grande área e tocou para trás. Bernard ajeitou o corpo e finalizou no contrapé de Rossi para abrir o placar no Maracanã.
O Flamengo levou perigo aos 19 minutos. Arrascaeta cobrou escanteio pela direita, Pulgar subiu sozinho no meio da defesa atleticana e cabeceou forte. Gabriel Delfim usou o reflexo e espalmou para salvar o Galo.
O goleiro falhou, e o Rubro-Negro empatou. Aos 34 minutos, Plata recebeu na ponta esquerda, puxou para o meio e cruzou. A bola passou por todo mundo na grande área, Gabriel Delfim perdeu o tempo da jogada, e equatoriano igualou o placar.
A virada não demorou e aconteceu sete minutos depois. O Flamengo recuperou a posse na intermediária, Pulgar encontrou Lino em passe pelo meio, e o camisa 16 fez o pivô para Arrascaeta. O uruguaio driblou a marcação no espaço curto, trouxe a bola para a perna direita e marcou.
Na etapa final, o Atlético-MG empatou a partida com um golaço. Aos 14 minutos, Victor Hugo inverteu o jogo em busca de Renan Lodi, que finalizou de primeira e acertou o canto oposto de Rossi.
Aos 28 minutos, Bruno Henrique quase colocou o Flamengo à frente de novo. O atacante recebeu cruzamento de Arrascaeta na pequena área, mas mandou pela linha de fundo. A bola passou perto da trave de Gabriel Delfim.
De pênalti, Carrascal marcou no fim e deu a vitória ao Flamengo. Leo Pereira sofreu falta em disputa de bola na área, e o árbitro apontou para a marca da cal.
FLAMENGO
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho (Freitas) e Arrascaeta (Paquetá); Plata (Carrascal), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).T.: Leonardo Jardim
ATLÉTICO-MG
Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon (Castaño) e Igor Gomes (Reinier); Preciado (Minda), Bernard (Alexsander) e Victor Hugo (Vitor Hugo).T.: Eduardo Domínguez
Local: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Maira Mastella Moreira e Michael Stanislau (RS)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelos: Léo Pereira (FLA) e Carrascal (FLA)
Gols: Bernard (7'/1ºT) (CAM); Plata (34'/1ºT) (FLA); Arrascaeta (41'/1ºT) (FLA); Lodi (14'/2ºT) (CAM); Carrascal (54'/2ºT) (FLA)