Longe dos gramados, Marcelo Pelé se aventura no futebol de areia

Aos 42 anos, Marcelo Pelé defende Guarapari no Estadual de Futebol de Areia Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

Um dos grandes atacantes do futebol capixaba, tendo atuado nos principais clubes locais e em alguns de outros Estados, como o Atlético-MG, Marcelo Pelé, aos 42 anos, é uma das atrações do Campeonato Estadual de Futebol de Areia e defende Guarapari.

Joguei duas vezes por Vila Velha, minha cidade natal. Mas não me lembro quando. Foi logo no começo. Na verdade, sempre gostei muito desta competição. Reúne uma juventude muito saudável. Galera de ótimo convívio, comentou.

Simpático, Marcelo está sempre aberto a saborosas conversas sobre o esporte que abraçou e dedica longos períodos tirando fotos com admiradores ou amigos de longa data. A dificuldade de jogar na areia é sempre a mesma. O problema agora maior de adaptação é referente ao preparo físico. O corpo não responde mais como devia. A idade chegou né, disse com bom humor.

O atacante, porém, não esconde a saudade dos gramados. Tenho sim saudades do campo. Afinal, passei grande parte da minha vida no futebol. Tive grandes alegrias e muita aprendizagem. Às vezes nem acredito mesmo que parei, comentou.

Quando o Marquinhos Cambota me convidou não pensei duas vezes para aceitar o convite e jogar por Guarapari. Mas, aqui na areia agora a meta é só diversão. É uma forma de manter corpo e mente saudáveis, finalizou.

Marcelo Pelé em ação no Estadual de Futebol de Areia Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

SEGUNDA RODADA SERÁ DOMINGO

O Estadual Masculino terá a sua segunda rodada no domingo (19), às 9 horas, com os jogos entre Viana e Marechal, Santa Leopoldina x Guarapari e Rio Novo x Vila Velha. Anchieta folgará.

Na primeira rodada da competição,, Vila Velha goleou Marechal por 5 a 2. Depois Anchieta goleou Guarapari: 12 a 3 e Viana e Rio Novo do Sul empataram por 4 a 4, no tempo normal e por 0 a 0 na prorrogação. Nas penalidades, Rio Novo venceu por 3 a 1. Santa Leopoldina folgou.